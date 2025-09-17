Prisión para el joven detenido en Navacarros con dos mochilas cargadas de hachís La Guardia Civil le sorprendió este martes con 76,8 kilos de la droga en paquetes dispuestos para su distribución

El joven de 27 años detenido este martes en Navacarros con 76,8 kilos de hachís escondidos en dos mochilas dentro de su coche ha ingresado en prisión provisional. El arrestado pasó en la mañana de este miércoles a disposición del Juzgado de Guardia de Béjar, que ordenó su ingreso en la cárcel por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.

La operación, desarrollada por la Guardia Civil en el marco del Plan TELOS contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, se llevó a cabo cuando una patrulla del Puesto de Béjar observó un vehículo estacionado en las inmediaciones de un establecimiento público en Navacarros. La actitud nerviosa del conductor levantó las sospechas de los agentes, que procedieron a identificarlo.

Se trataba de un varón de 27 años, de nacionalidad extranjera y residente en España. En el registro del turismo, los guardias civiles localizaron dos mochilas deportivas cargadas con paquetes compactos y precintados, envasados al vacío, que contenían pastillas de hachís. El peso total de la droga ascendía a 76,8 kilogramos.

Ante la magnitud del hallazgo, la Guardia Civil incautó tanto la sustancia estupefaciente como el vehículo empleado para el transporte y procedió a la detención del conductor, trasladado posteriormente a dependencias policiales.

En la mañana de este miércoles ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Béjar, que ha acordado su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha evitado que un importante alijo de hachís llegara al mercado, reforzando la presión contra las redes de narcotráfico que operan en la provincia de Salamanca.