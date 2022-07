De un pueblo de 200 habitantes a ser el cuarto mejor del mundo

De Villar de Gallimazo, un pequeño pueblo de Salamanca con apenas 200 habitantes censados -de los cuales viven menos de la mitad en invierno-, a ser el 4º del mundo y tercer español más rápido de la historia en los 1500 metros en el Campeonato del Mundo de Oregón. Este es el camino de Mario García Romo, el atleta charro de 23 años que ha hecho historia en tierras estadounidenses, donde ya se había proclamado campeón universitario de la milla en pista cubierta y subcampeón de 1.500 al aire libre

Mario es un salmantino como cualquier otro, de familia humilde, hijo de un albañil y una limpiadora. La diferencia con los demás es que es el campeón de España en distancia y, desde esta madrugada, 4º mejor del mundo y el tercer español más rápido de siempre en la prueba de los 1500 metros.

El atleta, comenzó con tan solo 7 años su aventura en el atletismo, donde dejó clara su calidad en pruebas como la San Silvestre o la Carrera del Turrón. Se mantuvo hhasta los 19 años sin abandonar Villar de Gallimazo, población que a duras penas llega a 75 habitantes durante gran parte del año, donde vivió hasta ese momento y en la que estudió en su escuela. Uno de esos colegios típicos de la España vaciada en el que tenía que ir a clase con su hermano y otros dos estudiantes, cuatro en total y los cuatro de diferentes edades.

A los 19 años, el deportista partió a los Estados Unidos gracias a una beca que le permitió estudiar química en la Universidad de Mississipi, academia en la que empezó a formar parte del equipo de atletismo. En las competiciones americanas, García Romo empezó a destacar y su nombre comenzaba a resonar en España cada vez más. Poco a poco se iba hablando más de ese joven atleta de Salamanca, hasta que ya tras proclamarse campeón de España de 1.500 metros con una marca de 3 minutos y 35 segundos, superando por el camino a Mo Katir, Ignacio Fontes y Adel Mechaal, Mario García Romo empezó a estar en boca de todo el mundo.

Tras preparase en las pistas del Helmántico, Mario voló hasta Eugune (Oregón, Estados Unidos) con la intención de “estar en la final del Campeonato del Mundo, y ya al estar allí ver que pasa”, pero siempre “con ganas de luchar por todo”. Y el presagio se cumplió, accediendo a la última prueba con un magnífico segundo puesto y tras querer “disfrutarla e intentar luchar por todo” ha conseguido el 4º puesto y la tecera mejor marca en la prueba de 1.500 metros de la historia de España.

Después de su tremendo éxito en Oregón, Mario García Romo no pierde el tiempo para volver a Salamanca para tomarse unas merecidas vacaciones, deseoso de reencontrase con su familia, amigos y todas aquellas personas que le han ayudado a conseguir sus obejetivos. Tras el descanso, la exigencia no para, ya que el deportista comenzará a vivir en Boulder (Colorado) siendo profesional de la marca suiza On Running.