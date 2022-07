Álvaro de Arriba y Mario García Romo, de la Carrera del Turrón al Mundial

Salamanca y su atletismo van a tener el lujo de ver cómo dos de sus deportistas más importantes coincidirán dentro de unos días en el Campeonato del Mundo absoluto en Eugene (Estados Unidos). Álvaro de Arriba (800 metros), que ya tiene experiencia en esta competición y Mario García Romo (1.500) empezaron desde abajo y han llegado a lo más alto después de muchos años de trabajo, su innato talento y la ayuda de sus entrenadores. Desde La Fuente de San Esteban (aunque nacido en La Sagrada) y Villar de Gallimazo llegaron a este deporte en el que ya tienen un lugar reservado entre los más ilustres.

A pesar de su juventud (28 y 23 años, respectivamente, compartiendo mes de nacimiento: junio) han sido tantas sus competiciones que les cuesta acordarse de cuál fue la primera, aunque ambos coinciden en señalar entre sus recuerdos la Carrera del Turrón y los Juegos Escolares.

“En La Fuente de San Esteban, cuando iba a 3º de Primaria, tuve la oportunidad de entrar en la Escuela de Atletismo de Juan Carlos Fuentes y todo empezó como un juego, hasta hoy, y hemos seguido recorriendo juntos el camino. Exactamente no me acuerdo de la primera carrera, pero seguramente fue algún cross de los Juegos Escolares en la Provincia. Recuerdo imágenes de la Carrera del Turrón y de correr contra otros atletas que alguna vez al coincidir me lo recuerdan”, relata Álvaro de Arriba, que tardará unos días más en viajar a Estados Unidos porque compite más tarde.

El que ya está allí es Mario García Romo, que recuerda haber llegado al atletismo “a los 7-8 años, con carreras populares como la del Turrón y el campo a través de los Escolares. Después conocí a Lucio (su entrenador) y gané el primer Autonómico en el que participé. Después empecé a entrenar cada vez más, conseguí la beca para ir a Estados Unidos y ahora el Mundial. Creo que sí sé cuál fue mi primera carrera, en la que quedé penúltimo. Salí muy fuerte y me pillaron todos después. En la siguiente ya fui segundo”.

El de Villar de Gallimazo ganó aquel Campeonato de Castilla y León para estrenar su palmarés: “Salí a muerte y lo conseguí y Lucio desde siempre me dijo que iba a llegar hasta aquí y su confianza siempre me ha dado mucha motivación. No sé si decir que he llegado porque todavía tengo que competir en muchos campeonatos, pero sí que me gustaría decir que ya soy atleta profesional”.

Álvaro no recuerda cuándo fue la primera vez que cruzó el primero una meta, pero sí cuando ganó una Carrera del Turrón: “Ganar era muy especial por las fechas, te daban la mochila y el turrón. También los cross en el parque de La Aldehuela y luego la final que solía ser en Sancti Spiritus. Está claro que todo el mundo quiere ganar pero para mí aquello era un juego e iba descubriendo las cosas según llegaban, ni sabía lo que era un Campeonato de Castilla y León: nos decían que tocaba tal carrera en tal pueblo y allíi nos íbamos los del grupo de entrenamientos para disfrutar del momento”.

El pupilo de Juan Carlos Fuentes fue el primero en llegar al más alto nivel y hace ya unos años pensó que se podía dedicar al atletismo de manera profesional: “Fue más o menos en 2014, cuando logré la plata en el Nacional absoluto en Alcobendas. Ahí me lo empecé a plantear, pero al 100% fue en 2016, cuando ya estuve en los Juegos Olímpicos de Río y a partir de ahí me centré totalmente en el atletismo”. Y siempre de la mano de su entrenador: “Siempre juntos, aprendiendo uno del otro, no solo de lo que ha salido bien, sino también de los errores. Ojalá pueda terminar mi carrera con él, que seguro que sí”.

Para Mario, el llegar a un Mundial significa cumplir el sueño que tenía desde que era un niño: “Lo soñaba de pequeño, de adolescente y ahora con 23 años. Siempre ha sido un sueño que ahora se ha hecho realidad. El año pasado me quedé fuera de los Juegos por un segundo y estar en el Mundial al año siguiente con el nivel que tienen los 1.500 metros en España significa mucho para mí”.

Los dos atletas salmantinos son tan ambiciosos que no se conforman con estar en el Mundial y prometen dar toda la guerra posible, pero eso lo veremos dentro de unos días.