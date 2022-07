Mario García Romo: “En la última recta me he visto con el bronce hasta el final”

Hace menos de un mes cumplió solo 23 años, pero el nombre de Mario García Romo ya luce junto a los mejores españoles de la historia después de su actuación en el Campeonato del Mundo de Atletismo que se está celebrando durante estos días en Oregon. No solo por su cuarto puesto en la final de los 1.500, rozando una medalla de bronce que consiguió el murciano Mo Katir, sino además porque con su marca de 3’30”20 se cuela en el top-3 de siempre de la distancia a nivel nacional.

El deportista de Villar de Gallimazo ha valorado estos éxitos para el medio especializado en atletismo Soy Corredor después de la carrera. “Me he encontrado muy bien. Es verdad que cuando pasas a 2’20” el mil no te puedes encontrar fresco, nadie puede yo creo, ni los que han ganado. Pero cuando he pasado el 1.200 me he visto con muchas fuerzas, tenía energía para hacer un poco más, así que me he preocupado simplemente de intentar echarlo todo, pasar a gente y ser muy efectivo por dónde les pasaba, no quería hacer metros extra”, ha asegurado.

“He pensado en todo eso como podía, porque el ácido láctico ya se me estaba subiendo a la cabeza. En la última recta me he visto con el bronce hasta el final, pero pelear con gente como la que he corrido hoy al final es un premio. Espero que esto demuestre que puedo estar ahí y que puedo ser una persona de medallas en los próximos años”, añadía el visiblemente emocionado atleta charro.