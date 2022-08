Salamanca-Madrid en 84 minutos: la promesa del Alvia que nunca se cumple

El 17 de diciembre de 2015 salía a las 06:50 horas desde el andén salmantino el primer Alvia que conectaba en menos de dos horas Salamanca con la capital de España. En 96 minutos llegaba a Chamartín con la sonrisa en los rostros de los pasajeros que hasta ahora solo tenían la opción del ‘tren lento’ por Ávila, cercano a las tres horas, o el autobús con trayectos de entre dos horas y media en exprés y tres horas en el servicio convencional.

Arrancaba con la promesa de reducir el tiempo de viaje hasta los 84 minutos, una situación que siete años después no solo no se ha cumplido, sino que la duración ‘oficial’ que aparece a la hora de la compra del billete en la web de Renfe ya ha dejado fijado el tiempo en cuatro minutos más: 1 hora y 40 minutos. Fuentes del comité de empresa de Renfe achacan esta demora a un aumento del tiempo de espera en la parada de Medina.

Las dificultades técnicas no se han resuelto y los avances que debían haberse realizado van con muchísima lentitud. De hecho, a lo largo de estos años ha habido en ocasiones los Alvia han llegado a ampliar su duración hasta la hora y 46 minutos. La propia empresa estatal ferroviaria modificó los tiempos de viaje en su web cuando se restableció el tráfico de viajeros tras la pandemia para evitar quejas por los retrasos en los que podría incurrir.

Cabe recordar que el Alvia es un tren rápido que circula hasta Medina del Campo por vías convencionales y después hasta Madrid por vía electrificada de alta velocidad. En el único punto donde se han registrado avances ha sido en la supresión de los pasos a nivel en la línea de ferrocarril con la ciudad vallisoletana. Tras 28 meses de obras, finalmente en julio se abrió el paso a nivel de Gomecello. Queda pendiente el de Carpio que salió a licitación a finales del año pasado y su concurso quedó desierto, por lo que no se espera que la obra que tiene un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses se realice a corto plazo.

No obstante, desde Adif se señala que la supresión de pasos a nivel apenas reducirá el tiempo de duración del Alvia, ya que, según aseguran desde la administración ferroviaria, ya se alcanza una velocidad cercana a los 155 kilómetros por hora. Lo que sí señalan en la compañía es que se mejora la seguridad de la vía, a pesar de que el tiempo de duración no solo no se ha reducido sino que se ha ampliado respecto a los primeros viajes que salieron de Salamanca hacia Chamartín en el año 2015.

¿Cuál sería entonces la clave para reducir el tiempo de viaje hasta los 84 minutos que se plantearon inicialmente? El margen de actuación que no permite ninguna mejora es el pequeño tramo en el intercambiador de Medina del Campo, donde los Alvia pasan del ancho de vía convencional de ancho ibérico al europeo, que es la que usa el AVE.

Para ir reduciendo el minutaje sería necesario reducir el tiempo de duración de la parada en Medina del Campo, pero también acometer unas obras a las que no se les está dando la prioridad deseada. Una vez que el tren hace el cambio de ancho de vía de alta velocidad a vía convencional, no se dispone de ningún sistema automático de señalización y control del tren, tal como se dispone en las líneas de alta velocidad.

Este tramo de línea convencional no dispone de vallado alguno, lo que limita la velocidad hasta un máximo de 155 km/h. Un vallado de dicho tramo permitiría alcanzar velocidades cercanas a los 200 km/h. Si se implementaran estas mejoras, según confirman desde el comité de empresa de Renfe, la reducción podría llegar a ser hasta de 20 minutos menos con lo que el viaje podría quedarse en 75 minutos, aunque por el momento opinan que no es una prioridad para la compañía estatal.