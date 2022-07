El cuarto Alvia sigue sin fecha un mes después de lo prometido

Este sábado se cumplió un mes desde que expiró el plazo que Renfe fijó para la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia Salamanca-Madrid. Y no hay motivos para pensar que vaya a haber una solución a corto plazo. Entre los usuarios habituales del tren rápido cunde el desánimo, pero sobre todo la sensación de que la compañía ferroviaria va pisando mentira sobre mentira. “Queremos que sean sinceros”, reclama Alejandro Rosende, presidente de la Asociación Tren Salamanca.

Desde la compañía ferroviaria no se ha dado ningún paso, a pesar de que la demanda durante el periodo vacacional, sobre todo los viernes, está teniendo una gran ocupación como pudo comprobar este periódico en el tren que llegó a las cinco y media de la tarde del viernes prácticamente lleno. “Renfe nos debe dar unos plazos y no escudarse en la falta de demanda porque ahora hay suficiente para poner la quinta frecuencia que pedíamos. Deben darnos fechas”, insiste ante una falta de respuestas a las que no se da una solución. “¿Cuando Renfe va a disponer de suficientes maquinistas para afrontar la cuarta frecuencia?”.

Los usuarios se muestran críticos ante la apuesta del Gobierno por una “movilidad verde” mientras se retiran autobuses de los pueblos y no se retoman las frecuencias perdidas en Salamanca. “¿Cómo vamos a potenciar la España vaciada si no la dotamos de comunicaciones?”, se pregunta el portavoz de los usuarios.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, volvió a insistir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la necesidad de que Salamanca recupere todos los servicios perdidos en la prepandemia. Como se esperaba, no hubo respuesta por parte del presidente del Ejecutivo a unas mejoras en las comunicaciones que son vitales para la provincia de Salamanca y que ya suscitaron un manifiesto masivo de toda la sociedad salmantina para pedir la recuperación del cuarto Alvia, e incluso la petición de una quinta frecuencia que se reivindicaba antes de la pandemia.

Desde los sindicatos del comité de empresa de Renfe tampoco son optimistas con la recuperación de las frecuencias. Señalan que a todos los problemas que se han venido sumando podría añadirse la carencia de materiales, justificación que ha puesto Talgo para el retraso en la entrega de trenes al Gobierno. “Mientras no lleguen esos trenes nuevos, no puede retomar los Alvia que ya están en funcionamiento”, lamentan ante una situación que se está cronificando en el tiempo sin que se aporten soluciones.

En este sentido, también critican los retrasos que se están dando en la electrificación restante de la vía, un paso fundamental que sigue acumulando retrasos y modificaciones en el proyecto. Por otro lado, se muestran pesimistas ante la posibilidad de la recuperación del tren nocturno entre Portugal y Salamanca a pesar de las presiones del país luso.