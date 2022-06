Renfe margina a Salamanca: el cuarto Alvia no volverá antes de julio

A nueve días de que expire el plazo que ella misma se fijó, Renfe no ha anunciado la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia Salamanca-Madrid. Y no lo va a hacer. Ante la pregunta de este periódico de si tiene previsto restablecer este servicio demandado por usuarios e instituciones salmantinas antes del 30 de junio, como se acordó con el sindicato de maquinistas en octubre, la respuesta de la compañía es clara. Asegura que “con los diferentes escenarios de la crisis sanitaria” —alude incluso a la ola de contagios provocada por Ómicron a principios de este año— “se ha producido una ralentización en los procesos de formación del personal de conducción y las consecuencias incorporaciones, lo que ha llevado a nivel general se estén dilatando esos tiempos”. Siguen sin poderse comprar billetes, porque desde que comenzó la pandemia en 2020 ya no existe, para el tren rápido con destino a Madrid que salía a diario a las 10:50 horas, ni para el convoy que en sentido contrario partía de Chamartín a las 12:40 horas. Y la operadora no quiere dar por ahora una fecha para su reposición.

El pasado octubre Renfe se comprometió con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) a recuperar antes del 30 de junio todos los servicios ferroviarios suprimidos por la pandemia, un acuerdo con el consiguió desconvocar la huelga de este sector. Dado que ni la cuarta frecuencia del Alvia ni las conexiones con Portugal se van a restablecer en plazo, la compañía achaca a las restricciones de la covid el retraso en la formación de los maquinistas que necesita para recuperar esos trenes.

Por otra parte, en una respuesta a una pregunta por escrito de los parlamentarios de Vox en el Congreso, el pasado 9 de junio el Ejecutivo de Pedro Sánchez volvió a escudarse en la falta de demanda. “A lo largo de toda la crisis sanitaria, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Renfe, ha mantenido una oferta de servicios programada que ha ido por delante de la recuperación de la demanda en los distintos corredores”, asegura. Saca pecho incluso de que, “a pesar de que la demanda en el servicio Alvia entre Salamanca y Madrid en 2021 fue un 66% inferior a la registrada en 2019 —con anterioridad a la pandemia—, tal y como se informó, el pasado 18 de abril se restableció un nuevo servicio de Alvia de ida y otro de vuelta entre ambas ciudades”. En ese mismo texto, alude a la reposición de “los servicios que todavía no están operando” en “los próximos meses”, pero no concreta fecha. Fuentes de Renfe también aluden justificando la insuficiente demanda que en los días laborables, la ocupación media de los trenes rápido que conectan la ciudad del Tormes con la capital es del 50%. Contrasta con ello, la fotografía publicada el pasado 16 de junio en redes sociales por la plataforma de usuarios Alvia Salamanca en la que el tren rápido de ese jueves a las 6:25 horas estaba completo. Y no es el único.

Precisamente ante el argumento de la insuficiente ocupación, la veintena de instituciones y entidades y la quincena de alcaldes firmantes del «Manifiesto en defensa de las comunicaciones ferroviarias de Salamanca» insisten en que la oferta de Alvia actual no satisface la demanda real que existe. En reiteradas ocasiones, tanto la plataforma de usuarios como el Ayuntamiento de la ciudad han explicado que es precisamente la ausencia de frecuencias y las malas combinaciones están expulsando a viajeros que preferirían realizar sus desplazamiento entre Madrid y Salamanca en tren, pero optan por otros medios de transporte ante la poco competitivos que son los servicios de Renfe.