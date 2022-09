La alta demanda de bonos avala la exigencia del cuarto servicio de Alvia

Durante los dos primeros días de venta de abonos gratuitos para el ‘tren lento’ que tarda tres horas en comunicar Salamanca con Madrid, se vendieron 811 abonos, la cifra más alta de toda Castilla y León muy por encima de Valladolid con 671 o Ávila con 589. En el polo opuesto se encuentra Zamora, donde la mayoría de enlaces ahora son de alta velocidad con solo un abono vendido.

El colectivo de usuarios habituales del Alvia valoró la “buena acogida” de la medida y señaló que el hecho de que sea la provincia con más bonos indica que hay “un público objetivo” que se beneficiaría del uso “si se ofrecieran más servicios y precios más asequibles para los usuarios”, destaca Alejandro Rosende, presidente de la Asociación Tren Salamanca.

Por ello, piden que el uso de los bonos gratuitos de Renfe no sirva como “excusa” para dilatar la puesta en marcha de la cuarta frecuencia del Alvia. “No sé si son conscientes las autoridades de la cantidad de población que se fijaría en Salamanca si hubiera precios competitivos”, recuerda el portavoz del colectivo de usuarios. No solo para la conexión con Madrid, sino como la recién puesta en marcha con Alicante en Chamartín. “Es un círculo vicioso que debe entenderse. Salamanca tiene un potencial muy fuerte como ciudad de estudiantes y turismo y da la sensación de que la quieren dejar morir”, lamenta Rosende. Los usuarios recurrentes del Alvia tendrán un 50% de descuento a partir del 1 de septiembre en los bonos, aunque señalan que esta medida no debería ser “un parche temporal”, sino algo que se extendiera en el tiempo. También piden que la Junta de Castilla y León se comprometa a financiar, tal y como aseguró el pasado año.