El desconocimiento del bono gratuito de tren entre los viajeros

A pocas semanas de que entre en vigor el nuevo abono gratuito para viajeros habituales en el tren de Media Distancia Salamanca-Madrid, la mayoría de los salmantinos todavía desconoce el futuro beneficio y tampoco tiene demasiada idea de qué se debe hacer para obtenerlo o cuáles son las condiciones de su funcionamiento.

Sin embargo, y aunque la desconocían, la mayoría de las personas consultadas en una encuesta realizada ‘a pie de andén’ en la estación de trenes de Salamanca —principalmente entre aquellos que viajan de manera recurrente por motivos de ocio o familiares—clasifican la medida como positiva, pero destacan que lo ideal sería que existiera algún tipo de organización que permitiera reservar los asientos con antelación para evitar las aglomeraciones, o que no se produzcan casos de personas que deseen viajar y no puedan hacerlo por falta de espacio. “Sería mejor que optaran por un sistema que se pudieron reservar o algo para que no te tengas que pegar la paliza de venir y que luego este lleno y no puedas ir a ningún lado. Yo creo que eso sería lo mejor: gratuito, pero con reserva”, comenta Margarita Moriño, una pasajera que también destaca: “Si es gratuito la gente se animará a movilizarse más en tren el lugar de en coche y eso es positivo. Además, ya todo lo que sea económico o gratis mejor, que ya pagamos suficientes impuestos”.

Frente a la reacción positiva que ha generado el nuevo beneficio en algunos, aquellos otros que tienen la obligación de trasladarse de manera constante a la capital temen que la gratuidad les haga imposible viajar. “Yo justo acabo de preguntar en la taquilla como se va a gestionar el tema de los trenes gratuitos porque yo tengo que ir todos los fines de semana a Madrid y me pregunto: si yo que necesito viajar no consigo asiento ¿qué hago?”, señala preocupada Rosario Pérez. Por su parte, Laura Fernández, otra viajera habitual, señala que ella no cree que el tren llegue a llenarse incluso siendo gratuito, pero que sí debería buscarse un sistema que facilite la organización en el momento de acceder al beneficio.

Según lo señalado por el Gobierno, el bono del tren MD que conecta Salamanca con la capital de país será gratuito para aquellas personas. que realicen el trayecto un mínimo de 16 veces. En cualquier caso, incluso pagando la fianza de los 20 euros, aunque no sea devuelta seguirá siendo más rentable viajar a este precio que pagando el billete normal de manera frecuente.

Renfe abre el registro para el bono transporte

A partir de ayer ya es posible registrarse de cara a obtener los nuevos bonos de transporte, aunque la venta de las tarjetas no comenzará hasta el 24 de agosto. Los nuevos bonos tendrán una validez entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, pero el registro previo -el que se abreió ayer será obligatorio. Los descuentos del nuevo bono están dirigidos a los pasajeros que más usan el tren. En el caso del Cercanías será necesario realizar un mínimo de 16 viajes durante los cuatro meses de vigencia de la tarjeta. ¿Cómo se garantiza? Pagando una fianza de 10 euros que solo se devolverá cuando se verifique que se ha realizado el mínimo de viajes estipulado. Para los Media Distancia la fianza es de 20 euros y el mínimo de trayectos es de 16. Durante estos cutro meses Renfe suspenderá la venta del resto de bonos y solo se dispensarán billetes de un viaja o de ida y vuelta, pero con las mismas tarifas.