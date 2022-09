El PSOE y UGT piden al Gobierno que el tren entre Madrid y Lisboa pase por Salamanca

Frente a la laxitud e indefinición que demostró hace una semana la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, al no decantarse sobre si la conexión de alta velocidad con Portugal será por esta provincia o Badajoz, el PSOE de Salamanca, así como UGT, le piden que no tenga dudas. “Creemos que el único punto que ahora mismo es factible para conectar Lisboa y Madrid, las únicas dos capitales europeas que ahora mismo no tienen enlace por ferrocarril, es Salamanca”, remarcó este jueves el secretario provincial de los socialistas, David Serrada, minutos antes de reunirse con la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, para pedir que traslade al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la importancia de que en la próxima cumbre hispanolusa prevista para octubre se incluya este asunto en la agenda.

El propio Serrada recordó que, a diferencia del Ejecutivo español, el Gobierno luso “ya ha puesto encima de la mesa su apoyo manifiesto” a este enlace, “algo por lo que nosotros vamos a pelear y llevamos peleando ya durante todo el verano”, apuntó el líder provincial del PSOE aludiendo a la reunión que mantuvo, junto a otros parlamentarios, con la ministra portuguesa de Cohesión Territorial así como con el ministro adjunto de Transportes luso.

Pero Serrada no acudió solo a este encuentro con la subdelegada, el acompañaron representantes de UGT, entre ellos el secretario del sector ferroviario, Claudio Sanz, quien volvió a reivindicar la conexión con Portugal. “Es el camino más recto hacia Aveiro, que es un puerto importante de mercancías hacia Portugal, y también es el más recto hacia Lisboa y Oporto. Hay menos distancia que por Badajoz”, señaló. “Portugal no quiere que la conexión sea por Extremadura, quiere que sea por Salamanca, porque para ellos es el camino más corto y supone menos dinero para las empresas de transporte”, añadió reclamando la recuperación de los trenes Lusitania y Sudexprés.