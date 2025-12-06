Rayo Cantabria - Salamanca UDS: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Segunda Federación Te contamos los detalles para disfrutar del encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga en el Grupo I

La Gaceta Salamanca Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:34

Comienza el último mes de competición del año 2025 para el Salamanca UDS. Un mes compuesto por tres partidos para los pupilos de Jorge García, quienes cumplirán su primer partido contra el Rayo Cantabria, para después recibir en casa contra el Oviedo Vetusta y despedir el año a domicilio frente al Lealtad de Villaviciosa. Pero, primero toca el filial del Racing.

Con 23 puntos en la mochila, el Salamanca UDS afronta la cita liguera como quinto clasificado, por lo que cierra el playoff de ascenso a Primera Federación, aventajando en solo un punto a su perseguidor, el Real Ávila. Por su parte, el conjunto cántabro marca la salvación con 12 puntos siendo decimosegundo, un puntaje similar al del Valladolid Promesas, que se encuentra en el puesto de playout, y uno menos que el Atlético Astorga, que sí se encuentra en descenso. Por lo que será una buena oportunidad, para ambos, de dar un gran paso en sus respectivos objetivos. Los locales para dejar atrás la zona roja de la tabla y los charros para asentarse en la zona noble.

Respecto al papel en sus últimos compromisos, el Rayo Cantabria se presenta habiendo puntuado en sus dos anteriores encuentros, tras vencer a la Sarriana (2-0) y viene de firmar tablas (1-1) contra el Sámano. Bien es cierto que antes de estos dos partidos, cumplió diez jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Por el lado del cuadro del Tormes, la película es diferente, ya que han sumado los tres puntos en sus últimas dos citas de Liga, ante el Marino de Luanco (1-2) y contra el Burgos B (3-1). Los de Jorge García cosecharon 10 de 15 puntos posibles en el mes de noviembre, y querrán seguir la buena línea antes del parón.

Horario del Rayo Cantabria - Salamanca UDS

El encuentro entre el Rayo Cantabria y el Salamanca UDS se disputa este domingo 7 de diciembre a las 12:00 horas, en un choque correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación.

Dónde ver el Rayo Cantabria - Salamanca UDS

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto cántabro y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través del canal de YouTube del Racing de Santander.

Dónde se juega el Rayo Cantabria - Salamanca UDS

El campo de fútbol municipal de La Planchada acoge el choque entre el decimosegundo y el quinto clasificado. Será el tercer enfrentamiento entre ambos, el segundo con el Salamanca UDS actuando como visitante. En la única visita a Astillero, en la campaña anterior (2024/25), los charros se llevaron los tres puntos después de vencer por 1-2, gracias a los goles de Óscar Lorenzo y Juancho.