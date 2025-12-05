«No hay que crecerse ahora que ganamos ni venirnos abajo cuando hemos perdido, hay que seguir una línea»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

Iván Casado (Dueñas, Palencia, 6 de julio de 1993) es una de las voces más autorizadas del vestuario del Salamanca UDS. Tanto por su veteranía como por las temporadas que lleva en el club. Por eso considera que el hecho de que haya una mayor estabilidad alrededor de la entidad hace que ellos estén más tranquilos en el campo. Y él lo está viviendo desde dentro, ya que ha sido titular en los dos últimos partidos, que acabaron con victoria, después de haber tenido menos protagonismo en semanas anteriores.

Después de un entrenamiento pasado por agua en Las Pistas, el central palentino da sus impresiones sobre el momento por el que está atravesando el equipo que entrena Jorge García, y recalca que hay que mantener una línea, independientemente de los resultados.

El Salamanca UDS está atravesando un buen momento.

—La verdad es que sí. Llevamos dos o tres partidos en los que las sensaciones son mejores. Creo que el equipo también se va acoplando más y eso se refleja en el campo.

Ni ahora echan las campanas al vuelo ni apareció el nerviosismo cuando los resultados no eran los esperados.

—Ni cuando ganamos somos muy buenos ni cuando perdemos somos muy malos. Al final, el día del Ávila se perdió, pero creo que el equipo mostró una gran cara. Se jugó gran parte de los minutos un buen fútbol y al final no se consiguió la victoria. Pero el trabajo diario, y el no crecerte cuando ganas o no venirte abajo cuando pierdes es lo que te hace mantener una línea más o menos similar.

¿Notan dentro del campo que parece haber mayor tranquilidad alrededor que en otras temporadas?

—Lógicamente, la estabilidad hace que también en el campo estés más a gusto y yo creo que eso se está notando ahora.

De momento están en zona de playoff y el domingo juegan contra el Rayo Cantabria. ¿Es un partido que puede marcar hacia dónde ir?

—El Rayo Cantabria en su campo es un rival difícil y no nos lo va a poner nada fácil, por lo que tendremos que estar al 200% si nos queremos traer algo positivo.

Llevan dos victorias seguidas y en esos dos partidos contra el Marino de Luanco y el Burgos Promesas usted ha sido titular. ¿Cómo se está encontrando?

—Estoy contento. Cuando he tenido minutos la base es seguir entrenando bien y seguir poniéndoselo difícil al míster, y cuando opte porque yo esté dentro del once, intentar dar el máximo como vengo haciendo.

Conociéndole, su trabajo seguirá siendo el mismo juegue o no juegue.

—Es algo que te da la experiencia. Cuando te toca no participar sabes que tienes un compañero delante que en ese momento lo estará haciendo mejor que tú, y el míster se decide en ese momento por otro compañero y tienes que seguir apretando. Si te dejar ir o en los entrenamientos no continuas dando el 100% se lo estás poniendo mucho más fácil al entrenador para seguir sin ser titular.

¿En esa mejoría de la que hablábamos tiene que ver una mayor seguridad defensiva? ¿Qué ha cambiado?

—Realmente no creo que haya cambiado mucho. Es un poco más lo que te he dicho antes: la cohesión del equipo. Sí que hay veces que por detalles nos han marcado goles, pero quizá ponernos por delante muchas veces en el marcador nos hace estar un poco más serenos dentro del campo y llevar mucho más la batuta del partido. Creo que más o menos el trabajo sigue siendo el mismo y esa es la base, mantenerse siempre en la misma línea para seguir creciendo.

Ya han regresado al Helmántico. ¿Qué mensaje le lanza a los aficionados de cara a las próximas semanas?

—Que nos sigan apoyando y que sigan viniendo al estadio, porque la verdad es que se nota cuando nos animan y están con nosotros en los momentos difíciles. Como suele decirse, son un jugador más para el equipo.

Lleva disputados 565 minutos repartidos en ocho partidos

En lo que va de temporada Iván Casado ha disputado un total de 565 minutos. En las trece jornadas que van en Segunda Federación, ha sido titular en seis encuentros y en otros dos salió desde el banquillo. Además, se perdió un partido por sanción y otro por lesión, y en otros tres estuvo convocado pero no dispuso de minutos.