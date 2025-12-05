Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge García, técnico del Salamanca UDS.

Jorge García: «Por platilla y por ganas, se pueden ganar todos los partidos hasta final de año»

El técnico del Salamanca UDS analizó la próxima cita liguera contra el Rayo Cantabria, que tendrá lugar este domingo, a las 12:00 horas

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:44

Comenta

El entrenador del Salamanca UDS, Jorge García, ha atendido a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa al encuentro del domingo (12:00 horas) contra el Rayo Cantabria, que se disputará en La Planchada, correspondiente a la jornada 14 en el Grupo I de la Segunda Federación. Una comparecencia en la que el técnico salmantino confirmó que Dani Hernández, "por precaución", no estará presente en la cita dominical.

El rival

El Rayo es un equipo que propone, crea jugadas desde atrás y vamos a tener que estar muy atentos en el plan defensivo para que no le lleguen balones a los jugadores de su parte de arriba.

Un nuevo filial en el camino

Los filiales están para nutrir al primer equipo, sobre todo, el Rayo Cantabria es peligroso con sus jugadores de la zona alta. Será un partido largo, y espero que nuestras armas reluzcan, y cuando lo tengamos que hacer, manejar los tiempos.

Último mes de competición del 2025

Son fechas para apretar, para dar el máximo, da igual los rivales que vengan, ya seas como local o visitante, vamos a tener que dar el máximo.

Expectativa para diciembre antes del parón

Por platilla y por ganas, se pueden ganar todos los partidos, pero hay que pensar en Rayo Cantabria, que es el importante, después lo que pase pasará. Pero, es un error pensar en el futuro y no pensar en lo que tienes cerca, que el Racing B. El mismo Rayo te puede dar un golpe y las cosas cambian. Vamos a centrarnos en Rayo Cantabria, y después ya Oviedo Vetusta y Lealtad.

