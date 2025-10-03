Tres estrenos de este viernes perfectos para devorar durante el fin de semana

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Este fin de semana invita a quedarse en casa viendo una serie, ya que este viernes ha habido un triple estreno, cada uno en una plataforma distinta, para animar a los espectadores a disfrutar de contenidos frescos.

Empezando por el lado más local, 'Zoomers', de Prime Video, rodada en gran parte en Salamanca, gira en torno a la vida de Javi, un joven de 18 años que comienza una carrera universitaria en Salamanca tras una tragedia personal. Se instala en un colegio mayor una semana más tarde de que comience el curso, con una lista de objetivos marcada por él y por su terapeuta. Aunque la serie rodea los problemas y circunstancias de la Generación Z, con una visión muy negativa de la vida tras haber crecido en un ambiente lleno de crisis, incluyendo una pandemia mundial, también aborda preocupaciones propias de cualquier joven que llega a un entorno totalmente nuevo, como hacer amigos o sentirse integrado. Los salmantinos podrán disfrutar de unos preciosos planos de Anaya, la Plaza Mayor o la Facultad de Filología y de la recreación de las novatadas o del Año Nuevo Universitario.

En cuanto a Netflix, llega 'Animal', una serie de comedia española. Antón Gandoy es un veterinario rural en Galicia que, ahogado por las deudas, se ve obligado a dejar las granjas tras el cierre de explotaciones ganaderas. Para sobrevivir, termina trabajando en Kawanda, una clínica en A Coruña orientada a la clientela adinerada de la ciudad, por supuesto excéntrica. Allí coincide con su sobrina Uxía, que sueña con un futuro diferente. Juntos afrontan un choque entre lo rural, lo urbano y lo que cada uno desea para su vida.

En HBO, el mes se inaugura con 'Padre', una serie documental profundamente íntima y social a la vez. Lina, una periodista moldava, recibe un mensaje en vídeo de su padre, trabajador migrante en Italia, donde muestra los moretones causados por su empleador. Ese testimonio abre un viaje que combina la investigación de los abusos laborales con un doloroso reencuentro con heridas familiares y generacionales. Presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2024 y premiado en múltiples certámenes internacionales, el documental, dirigido por Lina Vdovîi y Radu Ciorniciuc, se convierte en una reflexión sobre la violencia, la memoria y la identidad migrante en Europa.

Las propuestas de estas tres plataformas son muy distintas. Las dos primeras son comedias, aunque con tramas diferentes, y la última, no invita al entretenimiento ni a la desconexión, sino a profundizar y reflexionar en temas muy complejos, para aquellos que buscan ver en la pequeña pantalla algo más intenso. Para los que no lo hayan visto aún, 'El refugio atómico' (Netflix), está arrasando en todo el mundo desde hace dos semanas.

Temas

Series de Televisión