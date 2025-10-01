Guárdate estas fechas de octubre si tienes Netflix: potentes thrillers, documentales inéditos y muchos dramas y comedias Estas son todas las propuestas de la plataforma para este mes

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:06 Comenta Compartir

El calendario de octubre de Netflix está cargado de estrenos para todos los gustos, desde comedias españolas hasta thrillers coreanos, pasando por documentales inéditos, jugosos realities y dramas románticos. Estas son las propuestas para este mes por fechas.

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

'LOVE IS BLIND'

El reality regresa con 12 episodios grabados en Denver. Varios solteros y solteras se encierran en cabinas para conocerse sin verse físicamente y decidir, a ciegas, si quieren casarse. Tras la propuesta, deben convivir, organizar su boda y descubrir si la conexión emocional puede resistir la vida real. Conducida por Nick y Vanessa Lachey, esta temporada vuelve a poner a prueba si el amor es verdaderamente ciego.

JUEVES 2 DE OCTUBRE

'HOMBRES DE VERDAD'

Comedia alemana que retrata a cuatro amigos de cuarenta años en plena crisis de identidad masculina. Lo que antes habría sido un grupo de «machos alfa» ahora se enfrenta a un mundo nuevo en el que sus privilegios se han desmoronado. La serie mezcla humor y crítica social para mostrar cómo intentan adaptarse a la era de la igualdad.

Ampliar 'Hombres de verdad'. NETFLIX

VIERNES 3 DE OCTUBRE

'ANIMAL'

Serie de comedia española. Antón Gandoy, veterinario rural en Galicia, se ve obligado a dejar las granjas tras el cierre de explotaciones ganaderas. Termina trabajando en una tienda de animales en A Coruña, orientada a la clientela adinerada de la ciudad. Allí coincide con su sobrina Uxía, que sueña con un futuro diferente. Juntos afrontan un choque entre lo rural, lo urbano y lo que cada uno desea para su vida.

Ampliar Animal. NETFLIX

'EL GENIO Y LOS DESEOS'

Producción coreana romántica, cómica y fantástica. Un genio, tras pasar más de mil años encerrado en su lámpara, regresa al mundo terrenal. Allí conoce a Ka-young, una mujer rígida y controlada que vive sometida a las normas de su abuela. El encuentro entre ambos desencadena una relación que mezcla magia, humor y sentimientos inesperados.

'MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN'

Nueva entrega de la serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan. Narra la vida de Ed Gein, asesino en serie y saqueador de tumbas de los años cincuenta en Wisconsin. Su historia, marcada por el aislamiento y la obsesión con su madre, inspiró a personajes icónicos del cine de terror como Norman Bates en Psicosis o Leatherface en La matanza de Texas. Una exploración sobre cómo la realidad dio forma a los monstruos de la ficción.

'LA NUEVA BRIGADA'

Drama sueco ambientado en 1958. Ese año se gradúan las primeras mujeres policía del país y son destinadas al barrio más conflictivo de Estocolmo. Entre faldas incómodas y un entorno hostil, deben demostrar que son capaces de hacer su trabajo en un sistema que las ridiculiza y desprecia. La serie muestra tanto su lucha por la igualdad como la dureza de patrullar las calles en una época de cambios.

Ampliar La nueva brigada. NETFLIX

MARTES 7 DE OCTUBRE

'VERDADERAMENTE ATERRADOR'

James Wan, creador de Expediente Warren, se adentra en el documental con historias reales de fenómenos paranormales. Incluye Eerie Hall, una miniserie de tres episodios, y Esta casa me asesinó, de dos episodios. Testimonios e imágenes recrean experiencias sobrenaturales con un tono cinematográfico inquietante.

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

'CARAMELO'

Película dramática con tintes cómicos. Un prometedor chef recibe un diagnóstico que cambia su vida y encuentra consuelo en la inesperada compañía de un perro. Juntos emprenden un viaje emocional lleno de ternura, risas y esperanza.

'¿ES UNA TARTA? EDICIÓN HALLOWEEN'

Vuelve el concurso de repostería hiperrealista con Mikey Day al frente. Nueve maestros pasteleros crean tartas tan terroríficamente realistas que resulta casi imposible distinguirlas de objetos auténticos. En esta edición especial para Halloween, el jurado de celebridades deberá descubrir qué es dulce y qué no lo es.

JUEVES 9 DE OCTUBRE

'RECLUTAS'

Drama con comedia sobre el duro entrenamiento de los Marines de EE. UU. en 1990, cuando aún no se aceptaban personas homosexuales. Cameron (Miles Heizer), un joven desorientado y aún en el armario, se alista junto a su mejor amigo Ray (Liam Oh), hijo de un condecorado militar. En el campo de entrenamiento descubren la dureza de la disciplina, pero también forjan lazos de amistad y enfrentan conflictos personales. Creada por Andy Parker y Jennifer Cecil, inspirada en el libro The Pink Marine de Greg Cope White.

Ampliar Reclutas. NETFLIX

'VICTORIA BECKHAM'

Los creadores de la serie Beckham (ganadora del Emmy) y el director de Mi historia (Michelle Obama) presentan un retrato íntimo de Victoria Beckham. Estreno exclusivo en Netflix el 9 de octubre.

Ampliar El documental 'Victoria Beckham'. NETFLIX

VIERNES 10 DE OCTUBRE

'SWIM TO ME'

Película chilena inspirada en la novela Limpia de Alia Trabucco. Narra la relación entre Estela, trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida. A medida que su vínculo se estrecha, construyen un mundo secreto que se convierte en dependencia mutua, con un final inevitable.

'OLD MONEY'

Drama romántico turco sobre la confrontación entre Osman, un hombre hecho a sí mismo que ha acumulado riqueza con decisiones arriesgadas, y Nihal, descendiente de una familia acomodada experta en diplomacia. En medio del choque entre viejo y nuevo dinero, surge una atracción marcada por la ambición y el poder.

Ampliar 'Old Money'. NETFLIX

'MI PADRE, EL ASESINO BTK'

Película documental que cuenta la historia de Dennis Rader, conocido como BTK, a través de los ojos de su hija, Kerri Rawson. Un relato íntimo sobre cómo descubrir que tu padre era un asesino en serie cambia para siempre tu vida.

MARTES 14 OCTUBRE

'SPLINTER CELL: DEATHWATCH'

Primera adaptación animada del videojuego Tom Clancy's Splinter Cell. Sam Fisher, prestigioso agente, vuelve al campo de batalla tras recibir una llamada de auxilio. Producida por Ubisoft junto a Derek Kolstad (John Wick), Sun Creature y Fost.

JUEVES 16 DE OCTUBRE

'ROMÁNTICOS ANÓNIMOS'

Serie japonesa basada en la película francesa Tímidos anónimos. Sosuke (Shun Oguri) no soporta el contacto físico y Hana (Han Hyo-joo) evita el contacto visual. Ambos encuentran en el chocolate un refugio que los une, mientras otros personajes añaden tensión a la trama. Con dirección de Sho Tsukikawa y un equipo creativo internacional de prestigio, es la primera serie japonesa desarrollada por YONG FILM para Netflix.

Y ADEMÁS... EL 5 INICIAL (temporada 2), con nuevas estrellas de la NBA como Kevin Durant y James Harden.

LA DIPLOMÁTICA (temporada 3), donde Kate Wyler (Keri Russell) se enfrenta a una crisis política tras la muerte del presidente de EE. UU. y la ascensión de Grace Penn (Allison Janney).

VIERNES 17 DE OCTUBRE

'RABO DE PEIXE'

Serie portuguesa sobre un pueblo azoreño transformado tras la llegada de una tonelada de cocaína a sus costas.

Ampliar 'Rabo de Peixe'. NETFLIX

'LA VECINA PERFECTA'

Documental estadounidense que reconstruye un caso de acoso vecinal que acabó en asesinato.

'UN FANTASMA EN LA BATALLA'

Película española inspirada en la lucha contra ETA, protagonizada por Susana Abaitua como una guardia civil infiltrada durante una década.

'27 NIGHTS'

Drama argentino sobre Martha Hoffman, una anciana excéntrica ingresada en una clínica psiquiátrica, y las dudas sobre si realmente padece demencia o su familia busca controlar su fortuna.

'BUENAS NOTICIAS'

Thriller surcoreano sobre un secuestro aéreo en 1970 y la arriesgada operación encubierta para resolverlo.

MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE

'GUERRA AL HAMPA': FILADELFIA CONTRA LA MAFIA

Docuserie sobre la guerra entre facciones mafiosas que asoló Filadelfia en los años noventa, con John Stanfa y Joey Merlino enfrentados por el control de la ciudad.

'BABY BANDITO'

Segunda temporada en la que Kevin y Génesis continúan su peligrosa historia de amor en Europa tras un arriesgado robo en Chile, inspirada en el robo del siglo de 2014.

JUEVES 23 DE OCTUBRE

'NADIE QUIERE ESTO'

En la segunda temporada Kristen Bell y Adam Brody vuelven como Joanne, una podcaster agnóstica, y Noah, un rabino poco convencional. La química entre ambos desafía las expectativas y, aunque ya decidieron estar juntos, ahora deberán afrontar las dificultades de integrar sus mundos y familias.

VIERNES 24 DE OCTUBRE

'UNA CASA LLENA DE DINAMITA'

Dirigida por Kathryn Bigelow, narra la respuesta de Estados Unidos tras el lanzamiento de un misil no identificado contra su territorio. Thriller político de alto voltaje.

LUNES 27 DE OCTUBRE

'LA AGENTE ENCUBIERTA'

Thriller danés sobre Tea, una joven del servicio de inteligencia que se infiltra en un círculo criminal. Al acercarse a Ashley, la novia del líder, empieza a dudar de su misión y de sus lealtades.

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE

'SUNSET: LA MILLA DE ORO'

Los agentes inmobiliarios del Oppenheim Group regresan en la octava temporada con más propiedades espectaculares, enfrentamientos personales y tensiones en el mercado de Los Ángeles.

JUEVES 30 DE OCTUBRE

'EL IMPERIO DE ÁMSTERDAM'

Un drama holandés sobre un magnate de cafeterías y su guerra personal con su esposa, dispuesta a destruirlo tras descubrir una traición.

Ampliar El imperio de Ámsterdam. NETFLIX

AILEEN

La reina de las asesinas en serie, documental con material inédito sobre Aileen Wuornos, ejecutada en 2002 tras asesinar a siete hombres.

'SON OF A DONKEY'

Comedia dramática juvenil sobre Theo, un joven que debe afrontar la vida adulta tras un incidente del cantautor mexicano, mostrando su vida pública y privada.

JUAN GABRIEL: I MUST, I CAN, I WILL

Docuserie en cuatro episodios con acceso a los archivos personales del cantautor mexicano, mostrando su vida pública y privada y momentos inéditos.

Ampliar Juan Gabriel: I must, I can, I will. NETFLIX

VIERNES 31 DE OCTUBRE

'RESPIRA'

La serie española regresa en la segunda temporada con el hospital Joaquín Sorolla convertido en un centro privado. Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra el cáncer mientras estrecha lazos con Néstor (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar su confianza, dividida entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) intenta lidiar con las adicciones de su hijo, mientras la llegada de la prestigiosa oncóloga Sophie (Rachel Lascar) amenaza con alterar el frágil equilibrio del equipo. Intrigas personales y profesionales en un sistema sanitario en transformación.

Ampliar 'Respira'. NETFLIX

Temas

Series de Televisión