Triple estreno este jueves en Netflix. NETFLIX

Triple estreno en Netflix: drama histórico, thriller y ciencia ficción

Este jueves 25 la plataforma apuesta a lo grande para cerrar el mes e ir abriendo boca de cara al fin de semana

José Fuentes Rajo

José Fuentes Rajo

Salamanca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:12

Este jueves 25 ha sido uno de los días más fuertes de septiembre en Netflix, con nada menos que tres estrenos potentes quese podrán empezar a maratonear de cara al finde.

'Incontrolables'

Un thriller con atmósfera inquietante. La historia sigue a una policía de un pequeño pueblo que empieza a sospechar que la escuela local para adolescentes con problemas, y su carismática, pero peligrosa fundadora, esconden secretos mucho más oscuros de lo que aparentan. Una apuesta cargada de tensión y misterio psicológico.

Temporada 3 de 'Alice in Borderland'

Regresa la serie de supervivencia japonesa que se ha convertido en fenómeno mundial. Un aficionado a los videojuegos y sus dos amigos quedan atrapados en una versión paralela de Tokio, donde deben superar juegos sádicos para seguir con vida. Esta temporada trae una novedad clave: la aparición del juego del Comodín, que empuja a Arisu a regresar al Borderland tras la misteriosa desaparición de Usagi, enfrentándose a pruebas más extremas que nunca.

'La casa Guiness'

Drama histórico ambientado en el siglo XIX. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos, deben decidir el futuro de la legendaria cervecería familiar. Intrigas, tensiones y poder se mezclan en una historia que combina tragedia personal y legado empresarial.

