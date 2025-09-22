¿Qué series y películas se estrenan esta semana en Netflix, HBO, Prime Video y Movistar+? Thrillers, dramas históricos, documentales sociales y comedias cotidianas marcan la última semana de septiembre

Algunas de las series que se estrenan esta semana en las plataformas.

José Fuentes Rajo Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:49

Septiembre encara su recta final con una oleada de estrenos en las principales plataformas de streaming. Netflix concentra buena parte de la atención con el lanzamiento, el jueves 25, de 'Incontrolables', la historia de dos jóvenes que escapan de una academia para adolescentes problemáticos y acaban descubriendo los secretos de un pequeño pueblo canadiense.

Ese mismo día regresa 'Alice in Borderland' con su tercera temporada, que introduce el peligroso juego del Comodín y obliga a Arisu a volver a un mundo mortal para salvar a Usagi.

Ampliar 'Alice in borderland'. NETFLIX

Completando la jornada, 'La casa Guinness' ofrece un drama histórico ambientado en el siglo XIX que explora las tensiones familiares tras la muerte de Sir Benjamin Guinness y el legado de una de las familias más influyentes de Irlanda.

Ampliar 'La casa Guiness'. NETFLIX

Un día después, el viernes 26, la plataforma despide el mes con tres producciones originales: 'Rut y Booz', centrada en una cantante de hip hop que busca un nuevo comienzo en Tennessee; 'Mantis', un thriller criminal sobre un asesino enfrentado al colapso de la jerarquía mafiosa; y 'French Lover', que sigue el romance entre una estrella en crisis y una mujer en plena reconstrucción personal tras un divorcio.

En HBO Max, el miércoles 24 desembarca 'Pubertat', una nueva serie española que muestra cómo una denuncia de agresión sexual sacude la armonía de una comunidad. Ese mismo día se estrena 'El diablo está ocupado', documental que se adentra en el día a día de una clínica de salud para mujeres en Atlanta bajo constantes amenazas, dirigido por Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir y producido, entre otros, por Soledad O'Brien. El jueves 25 será el turno del cine, con la incorporación al catálogo de 'Un lugar tranquilo', 'Un lugar tranquilo 2' y 'El viento que agita la cebada'.

Ampliar 'Pubertat'. HBO

Prime Video apuesta por el suspense con 'Hotel Costiera', disponible el 24, donde un italoestadounidense acusado de homicidio se oculta en un hotel costero hasta que la misteriosa muerte de un huésped lo empuja a investigar lo ocurrido.

Y en Movistar+ regresa este mes 'Poquita Fe' con su segunda temporada, que vuelve a poner el foco en el día a día de Berta y José Ramón, atrapados en un torbellino de suegros, vecinos y familiares que convierten la rutina en una comedia tan ruidosa como entrañable.

Ampliar 'Poquita Fe'. Movistar+

