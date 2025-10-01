Stephen King, documentales de impacto y comedias originales: así es octubre en HBO Este mes llega cargado de estrenos en la plataforma

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:40 | Actualizado 12:52h.

HBO Max España llega cargada de novedades este mes de octubre, con estrenos que van desde documentales premiados hasta comedias originales y una de las series más esperadas del universo de Stephen King.

3 DE OCTUBRE - PADRE

El mes se inaugura con 'Padre', una serie documental profundamente íntima y social a la vez. Lina, una periodista moldava, recibe un mensaje en vídeo de su padre, trabajador migrante en Italia, donde muestra los moretones causados por su empleador. Ese testimonio abre un viaje que combina la investigación de los abusos laborales con un doloroso reencuentro con heridas familiares y generacionales.

Presentado en el Festival de Toronto en 2024 y premiado en múltiples certámenes internacionales, el documental, dirigido por Lina Vdovîi y Radu Ciorniciuc, se convierte en una reflexión sobre la violencia, la memoria y la identidad migrante en Europa.

Ampliar Fotograma de 'Padre'. HBO MAX

11 DE OCTUBRE - LA SOLUCIÓN AL ESTILO DE ALABAMA

Rodada durante seis años, esta serie ofrece un acceso único al interior del sistema penitenciario de Alabama, considerado uno de los más mortíferos de Estados Unidos. Todo comenzó cuando unos cineastas acudieron a filmar un acto religioso y los presos les alertaron de abusos silenciados. A partir de ahí se destapa una cadena de muertes violentas, corrupción e impunidad.

Gracias a grabaciones clandestinas y testimonios directos de los internos, 'La solución al estilo de Alabama' no solo documenta la brutalidad del sistema, sino también la lucha de los reclusos por sobrevivir y resistir en condiciones extremas. Dirigida y producida por Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman, es una investigación que cuestiona las versiones oficiales y revela un sistema en colapso.

13 DE COTUBRE - LA EMPRESA DE SILLAS

La comedia de Tim Robinson y Zach Kanin parte de un simple incidente embarazoso en el trabajo para derivar en una conspiración de grandes dimensiones. Robinson interpreta a William Ronald Trosper, acompañado por Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price y Joseph Tudisco, con Lou Diamond Phillips retomando su papel como Jeff Levjman.

La serie consta de ocho episodios, con estrenos semanales hasta el 1 de diciembre. Con producción ejecutiva de Adam McKay y dirección de Andrew DeYoung y Aaron Schimberg, combina humor absurdo y sátira social en una historia sobre la vida laboral y sus inesperadas consecuencias.

Ampliar Fotograma de 'La empresa de sillas'. HBO MAX

18 DE OCTUBRE - UNA NOCHE ÍNTIMA CON ADAM PALLY

Adam Pally protagoniza un espectáculo que rompe los moldes del género. A medio camino entre el monólogo, el documental y un concierto de rock, el comediante explora la frontera entre la ficción y la verdad con humor y música en directo.

Dirigido por Brent Hodge y con un equipo de producción ejecutiva que incluye a Greg Walter y Trevor Rotenberg, este especial busca ser una experiencia única, íntima y sorprendente, diseñada para provocar risa y reflexión a partes iguales.

22 DE OCTUBRE - ARMED ONLY WITH A CAMERA: THE LIFE AND DEATH OF BRENT RENAUD

Este cortometraje rinde homenaje a Brent Renaud, periodista estadounidense asesinado en Ucrania en 2022. Su hermano y colaborador Craig Renaud reconstruye su trayectoria, recuperando imágenes y experiencias compartidas a lo largo de años de trabajo en zonas de conflicto.

La película combina el testimonio familiar con una reflexión sobre el periodismo de riesgo y la necesidad de documentar la guerra, la migración y la violencia social. Es un retrato íntimo y, al mismo tiempo, una defensa del papel de los reporteros que arriesgan la vida para contar lo que ocurre en el mundo.

23 DE OCTUBRE - PEQUEÑOS DESASTRES

Diane Kruger, Jo Joyner, Emily Taaffe y Shelley Conn protagonizan este drama sobre cuatro mujeres que se conocen en una clase prenatal y que, con el paso del tiempo, desarrollan una amistad duradera. Todo cambia cuando Jess (Kruger), madre aparentemente perfecta, lleva a su hija al hospital con una herida inexplicable, lo que desata dudas y pone en peligro los vínculos que las unían.

Basada en la novela de Sarah Vaughan, la serie es una mezcla de drama y misterio que examina la maternidad, las expectativas sociales y la fragilidad de la confianza.

Ampliar Fotograma de 'Pequeños desastres'. HBO MAX

26 DE OCTUBRE - IT: BIENVENIDOS A DERRY

Ambientada en el universo de IT, esta precuela amplía el mundo creado por Stephen King y las adaptaciones cinematográficas de Andy Muschietti. La historia regresa a la ciudad de Derry para explorar los orígenes del mal que acecha al pueblo mucho antes de los sucesos narrados en las películas.

Con un reparto encabezado por Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, Madeleine Stowe y Bill Skarsgård retomando el papel de Pennywise, la serie promete un relato oscuro que mezcla el terror clásico con nuevas historias. Andy y Barbara Muschietti ejercen como productores ejecutivos junto a Jason Fuchs, que además firma el guion del primer episodio.

Ampliar Cartel de 'It: bienvenidos a Derry'. HBO MAX

29 DE OCTUBRE - COUNTRY DOCTOR

El mes concluye con un retrato de la crisis sanitaria en las zonas rurales de Estados Unidos. Country Doctor sigue al Dr. James Graham en Fairfax, Oklahoma, un pueblo de poco más de 1.200 habitantes que depende casi exclusivamente de su atención médica.

El documental muestra la presión que supone trabajar en un entorno donde más de 140 hospitales rurales han cerrado desde 2010, dejando comunidades enteras al borde de la desatención. Dirigido por Shari Cookson y Nick Doob, es un testimonio sobre la resistencia individual en medio de un sistema sanitario desigual.