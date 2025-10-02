La polémica de Netflix con la serie española que arrasa en 87 países: «El 'Fallout' de Aliexpress» La serie de los creadores de 'La Casa de Papel', 'El refugio atómico' lleva dos semanas en el top 10 y está arrasando en todos los continentes

Desde que se estrenó el pasado 19 de septiembre, 'El refugio atómico' se ha mantenido en el primer puesto de lo más visto de Netflix. Se trata del nuevo drama creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, que, para quienes no lo sepan, fueron el creador y la guionista de 'La casa de papel', la serie española más internacional hasta el momento.

Esta serie no se encuentra solo en el primer puesto en nuestro país, también en otros como Chile, Brasil, Argentina, Austria, Suiza, Líbano, Egipto, Nueva Caledonia..., y así hasta completar una lista de 43 estados que cubren todos los continentes. Pero la cosa no se queda ahí: si tenemos en cuenta los diez contenidos más consumidos, aparece en la lista de hasta 87 países.

El éxito es incuestionable, sea uno defensor o detractor de la serie. En cambio, cuando ves las reseñas de Google, se observa que la producción tiene una puntuación de 2,1 sobre 5; otros críticos la señalan como un fracaso o como una copia barata de 'Fallout', y en los comentarios de YouTube y redes sociales como Instagram se pueden leer opiniones que incluso la tildan de «lo peor» que han «visto últimamente».

Hay una premisa básica a la hora de juzgar un contenido. Hay que tener en cuenta qué estamos viendo, qué tipo de productos tienen un objetivo artístico y cuáles uno comercial, o incluso ambos a la vez. No se puede juzgar con la misma perspectiva una película de Abbas Kiarostami o Akira Kurosawa que 'Mamma Mia' o 'Padre no hay más que uno'.

Creo que, en ese sentido, a la hora de criticar hay que afinar más el tiro y cuestionar cómo se han llevado a cabo ciertos aspectos antes que tirar por tierra el trabajo de todos los profesionales que han intervenido en la serie, especialmente si está arrasando dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por ejemplo, decir que las interpretaciones son pésimas cuando en la serie trabajan actrices y actores con una larga trayectoria como Natalia Verbeke, Carlos Santos, Joaquín Furriel y, sobre todo, Miren Ibarguren, que creo que nos ha sorprendido a la inmensa mayoría. A pesar de que estamos acostumbrados a verla en famosas comedias como 'Escenas de matrimonio', 'Aída' o 'La que se avecina', ha demostrado que también sabe defenderse en personajes dramáticos, descubriendo el tono, los gestos y la personalidad de siempre, pero en un registro totalmente opuesto.

En cuanto al guion y la trama, muchos destacan que no es nada nuevo. Para los que estén obsesionados con la novedad, siento decirles que en el siglo XXI, en una sociedad de consumo y en un mercado capitalista que busca asegurar beneficios, la novedad es algo poco probable. Poco queda por decir, mostrar, crear y diseñar a estas alturas.

Y sí, hay espacio para el cambio, como ocurrió con 'El juego del calamar' o 'Élite', pero ninguna de las dos mostró algo que no se hubiese hecho nunca antes, y les aseguro que ninguna serie lo va a hacer (al menos por ahora), menos aún si los productores intentan repetir fórmulas que ya saben que funcionan, algo que hacen todas las empresas de todos los sectores.

¿Cumple entonces 'El refugio atómico' con su misión de entretener? El público no te debe nada. Si no logras engancharle y mantenerle, no va a verse todos los capítulos de la temporada ni mucho menos va a sostenerla en el top 10 durante tanto tiempo. Tenemos de ejemplo reciente a 'Miércoles' y su batacazo en la segunda parte de la segunda temporada, a pesar de su promoción, elenco y éxito, en principio, asegurado.

Podemos concluir entonces que sí, el elenco es bueno, las tramas ofrecen intriga, tensión y drama, y también hay espacio para los golpes de humor. Y aunque haya partes un poco sosas, sobre todo al inicio, que requieran más ritmo o suspense, en general mantiene al espectador enganchado. Para evitar 'spoilers' no profundizaré en los fallos de la trama ni en por qué no es un 'Fallout' fallido; solo añadiré que el final del primer episodio marca una diferencia fundamental con la serie americana y que el plan de Minerva no carece de fisuras, a diferencia del del Profesor de 'La casa de papel'.

¿Es la mejor serie del año? ¿Hace reflexionar al espectador sobre dilemas profundos? ¿La trama es impresionante, está llena de sorpresas y libre de incoherencias? Pues no, hay partes mejorables, a veces se plantean acciones que se solucionan rápido o no derivan en puntos de conflicto fuertes, pero es indudablemente entretenida y cumple su cometido. Nos da personajes con personalidades marcadas, un conflicto de clase entendible, tensión en las tramas y una historia que se puede seguir. Incluso nos obliga a posicionarnos entre Minerva y Max, cada uno con sus complejidades.

Lo peor de este asunto es que muchos criticaban la serie ya antes de su estreno, solo por su tráiler, diciendo que se trataba de un 'Fallout' de Aliexpress, que iba a ser una serie llena de sexo, etc. Creo que al español se le da como a nadie criticar lo suyo, pero a estas alturas, continuar repitiendo los mismos tópicos al hablar de nuestro cine y de nuestro sector audiovisual abandona el arribismo para caer en la ignorancia.

SPOILERS: LOS FALLOS Y ACIERTOS DE LA TRAMA

Minerva planea durante años un plan magistral para engañar a un grupo de millonarios y sacarles el dinero, pero no tuvo en cuenta que necesitaría más de un médico, además de su pareja, para asegurar la supervivencia en el búnker. Sin duda, es un fallo importante en un personaje que debería estar cerca de la perfección para mantener la solidez narrativa. Si Minerva lo tiene todo controlado al milímetro, la tensión aumenta, porque hacerla fallar resulta mucho más difícil.

Su equipo tampoco transmite la sensación de ser invencible ni especialmente inteligente. Max vence a Yako en varias ocasiones y Tirso resulta demasiado blando. Además, que Asia y Max organicen su plan sin que nadie sospeche deja bastante que desear. Habría sido necesario introducir un conflicto intermedio que los obligara a acelerar el plan o improvisar, lo que habría generado mayor tensión dramática.

Otro aspecto cuestionable es que una estudiante de Medicina asuma funciones propias de un médico. No solo porque aún le falten años de formación, sino porque el verdadero aprendizaje práctico comienza en la residencia. Sin embargo, Asia aparece retratada como si fuese prácticamente la jefa de planta de un hospital.

La muerte de Julia también carece de la tensión que merecía. Minerva está profundamente enamorada de ella y, pese a que su fallecimiento la impacta, la reacción se reduce a un par de lágrimas y una disculpa apresurada a su asesino. Además, el desenlace ocurre con demasiada rapidez; una situación más prolongada, llevada al límite, habría generado mayor dramatismo.

Varios espectadores señalan que no queda claro si la trama para engañar a Oswaldo estaba prevista o fue improvisada. Mi impresión es que el plan consistía en contactar con él cuando Roxane tuviera datos suficientes para suplantar a Guillermo. Sin embargo, Oswaldo se adelantó, obligándolos a actuar en un contexto distinto al de Tailandia, que sí estaba contemplado en el plan original, un buen revés que mantiene enganchado al espectador.

Entre los puntos positivos, el primer episodio está muy bien planteado y aunque algunos sospecharan que todo era un engaño, lo cierto es que muchos otros se sorprendieron con el giro final.

La trama relacionada con la obtención del PIN de la caja fuerte de Guillermo es de las mejores, aporta intriga, moviliza a numerosos personajes y marca un punto de inflexión en sus historias. A través de ella descubrimos a Orange Suite, un personaje calculador, inteligente y manipulador.

En cuanto a los personajes, discrepo de quienes los califican de aburridos. Considero que los millonarios están construidos como excéntricos, egoístas e infieles, lo cual les da matices interesantes. Figuras como Victoria y Frida oscilan entre el drama y la comedia, aportando momentos de gran valor.

Algunos acusan a la serie de tener un tono telenovelero. No obstante, creo que la intención es explorar conflictos internos complejos en los personajes, su personalidad, sus traumas, su pasado..., lo que permite disfrutar también de interpretaciones de gran nivel, que para eso el elenco tiene tan buenos profesionales.

En definitiva, el balance es positivo, aunque será necesario mejorar los aspectos más débiles de cara a la segunda temporada para consolidar la serie como una propuesta sólida.