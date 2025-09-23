Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora La joven de 17 años ha sido arrollada por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Colombia

J. F. R. y EÑE Salamanca Martes, 23 de septiembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

La jornada de este martes ha arrancado con especial intensidad para los equipos de emergencia en Salamanca. La sala del 1-1-2 recibía el aviso a las 7:45 horas de que un motorista de 28 años había resultado herido tras colisionar por alcance contra un turismo en la avenida de La Aldehuela. Se personaron allí efectivos de la Policía Local y Nacional y una ambulancia del Sacyl para ofrercer asistencia sanitaria al varón.

Poco después, a las 8:05 horas se recibía otra llamada informando de que una menor de 17 años había sido atropellada por un turismo en un paso de peatones de la calle Colombia, frente al instituto Fernando de Rojas. De igual modo, hasta el lugar se desplazaron la Policía Local y Nacional y una ambulancia de Sacyl. La joven se encontraba consciente y sus lesiones no parecían revestir gravedad, pero, aún así, fue finalmente trasladada al Hospital de Salamanca.

Del último siniestro se tuvo conocimiento a las 8:29 horas, cuando una mujer de 41 años acabó en un regato tras salirse de la vía en la carretera de Naharros del Río, en el conocido como Camino número 1 que enlaza con Santa Marta de Tormes, en el término municipal de Pelabravo.

La condutora se salió por el margen derecho de la vía, colisionó contra un poste de la defensa de un puente que hay sobre el canal de agua de riego, y terminó tres metros más abajo, en la estructura de hormigón del canal que hoy no tenía agua.

Al lugar del accidente se trasladaron la Policía Local de Santa Marta, la Guardia Civil de Tráfico y asistencia sanitaria procedente del Sacyl. Aunque la mujer parecía ilesa en un primer momento, presentaba una crisis de ansiedad y fue trasladada al Hospital de Salamanca.

La noche de este martes fue también complicada pero en este caso para los Bomberos de Salamanca, que tuvieron que desplazarse por un fuego en unos matorrales en la avenida Margarita de Austria a la 1:00, un incendio de pastos a las 4:00 horas y, por último, para sofocar las llamas de una campana estractora de un inmueble de la calle doctor Jaime Vera, a las 5:30 horas.