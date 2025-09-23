Un motorista herido tras colisionar contra un coche en la avenida de La Aldehuela El suceso ha tenido lugar poco antes de las 8:00 horas

La Gaceta Salamanca Martes, 23 de septiembre 2025, 09:06 Comenta Compartir

Un joven de 28 años ha resultado herido este martes por la mañana tras una colisión por alcance contra un turismo en la avenida de la Aldehuela, a la altura del número 12.

La llamada informando del siniestro tuvo lugar a las 07:45 horas y el motorista, que según las primeras informaciones presenta lesiones de carácter leve, ha sido atendido por los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazaron una ambulancia al lugar. Además, se dio aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.

Además, poco después, en torno a las 8:00 de la mañana, una joven de 17 años ha sido atropellada mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Colombia para ir al instituto.

