Acaba en el regato tras salirse de la vía con el coche en la carretera de Naharros del Río
El sucesos ha ocurrido poco antes de las 8:30 horas en el límite entre Santa Marta de Tormes y Pelabravo
La Gaceta
Salamanca
Martes, 23 de septiembre 2025, 09:17
Una mujer de 41 años ha terminado en un regato tras salirse de la vía en la carretera de Naharros del Río, en el límite entre Santa Marta de Tormes y Pelabravo la mañana de este martes.
La llamada informando del siniestro tuvo lugar a las 8:29 horas y hasta allí se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Santa Marta y Emergencias Sanitarias, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar, aunque la mujer no parece haber resultado herida pero presenta una crisis de ansiedad.
