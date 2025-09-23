Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Acaba en el regato tras salirse de la vía con el coche en la carretera de Naharros del Río

El sucesos ha ocurrido poco antes de las 8:30 horas en el límite entre Santa Marta de Tormes y Pelabravo

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:17

Una mujer de 41 años ha terminado en un regato tras salirse de la vía en la carretera de Naharros del Río, en el límite entre Santa Marta de Tormes y Pelabravo la mañana de este martes.

La llamada informando del siniestro tuvo lugar a las 8:29 horas y hasta allí se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Santa Marta y Emergencias Sanitarias, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar, aunque la mujer no parece haber resultado herida pero presenta una crisis de ansiedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  2. 2 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín
  3. 3 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  4. 4 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  5. 5 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  6. 6 Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
  7. 7 Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º C en este punto
  8. 8 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre
  9. 9 De grandes teatros a cines de barrio
  10. 10 Se buscan dientes de leche: la Universidad y el Ratoncito Pérez se alían en la Noche Europea de los Investigadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Acaba en el regato tras salirse de la vía con el coche en la carretera de Naharros del Río

Acaba en el regato tras salirse de la vía con el coche en la carretera de Naharros del Río