Una ambulancia en una imagen de archivo. LAYA

Atropellada una joven de 17 años en la calle Colombia

Iba al instituto cuando un turismo impactó contra ella mientras cruzaba un paso de peatones

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:52

Una joven de 17 años ha resultado herida este martes tras ser atropellada por un turismo en la calle Colombia. El accidente se ha reportado a las 08:05 horas, a la altura del número 42 y frente al instituto «Fernando de Rojas», y ha ocurrido cuando la menor cruzaba por un paso de peatones, según informa el 1-1-2 de Castilla y León.

Desde la sala de operaciones se avisó a la Policía Local y a Sacyl, que enviaron un asistencia sanitaria para atender a la joven, que permanecía consciente tras el golpe.

Finalmente, fue trasladada en ambulancia al Hospital de Salamanca.

