Noche movida para los Bomberos de Salamanca por varios incendios

Tres intervenciones han movilizado a los medios a diferentes puntos de la ciudad la madrugada de este martes

J. F. R.

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:33

La madrugada de este martes ha sido especialmente movida para los Bomberos de Salamanca, que han tenido que movilizarse a diversos puntos de la ciudad para sofocar diversos fuegos.

El primero tuvo lugar sobre la 1:00 de la mañana en la avenida Margarita de Austria, donde ardieron unos matorrales. Más tarde, sobre las 4:00 de la madrugada tuvo lugar un incendio de pastos en el parque Valhondo, en Pizarrales.

Por último, en la calle Doctor Jaime Vera, un incendio en una campana extractora provocó una intensa humareda en un imbueble en torno a las 5:30 horas. Tras controlar las llamas, los efectivos procedieron a la ventilación del lugar, una intervención que les llevó en torno a una hora y media.

