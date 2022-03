El fiscal del caso Pedrosillo: “El acusado invadió el arcén y usó el teléfono móvil”

“Los hechos son los que son y no los que queremos que sean. El acusado realizó una conducta de imprudencia grave... circulaba por el arcén y no vio a las tres mujeres porque iba absolutamente distraído por el uso del teléfono móvil ”. Así concluía este jueves el fiscal su informe en el juicio por el atropello que en julio de 2020 acabó con la vida de tres septuagenarias que como cada día habían salido a caminar por su localidad, Pedrosillo el Ralo. Unos hechos por los que el conductor, R.H.L., se enfrenta ahora a una petición de tres años y seis meses de prisión y cinco años sin conducir que le pide el fiscal, que en su magnífico informe quebró punto por punto las manifestaciones con las que el conductor trató de exculparse del atropello más trágico en la historia de la provincia.

La acusación particular por su parte eleva la pena a seis años de cárcel y nueve años sin conducir, mientras que la defensa solicita la absolución de su cliente o subsidiariamente 24 meses de prisión.

La Audiencia Provincial de Salamanca dejó este jueves visto para sentencia el juicio, en el que el acusado reconoció ser el autor del atropello y, aunque explicó que efectivamente momentos antes del accidente había visto a un grupo de personas caminar por el arcén, insistió en que tras ello ya no volvió a prestar atención a los peatones porque estaba pendiente del tráfico.

Negó en reiteradas ocasiones haber hecho uso del móvil mientras conducía, dijo que tan solo llamó cuando acabó de trabajar y antes de coger el vehículo para avisar a su pareja de que ya iba de camino a casa y cuando tuvo el accidente porque si no llegaba le echaría de menos y la llamó para avisarla. No se explica, dijo, por qué en el registro de su móvil no constan esas llamadas: “Yo no borré nada”, aseguró.

Respecto al accidente negó tajantemente que circulara por el arcén y dijo que si atropelló a las mujeres es porque iba mirando al frente, pendiente de los otros coches, y no las vio. “Yo cuando pasó el accidente noté el golpe y pensé que -las mujeres- se habían echado encima de la furgoneta porque yo en ningún momento invadí el arcén”, manifestó. Y respecto al hecho de no socorrerlas tras el atropello, dijo que intentó hacerlo pero que no le dejaron, que un camionero le cogió y le dijo que estuviera “tranquilo”, que ya llamaba él al 112 y había más gente auxiliándolas.

Un testigo que declaró a continuación expuso que conocía al acusado y que cuando paró en el lugar del accidente, éste repetía: “No las he visto, no las he visto... ¡ay lo que he hecho!, ¡ay lo que ha pasado!”.

Por su parte, una de las investigadoras de la Guardia Civil que, junto a dos compañeros, elaboró el informe pericial tras el accidente, fue clara y contundente al manifestar que de las simulaciones realizadas en el programa informático a través de los vestigios recogidos en la vía, en ningún momento las víctimas invadieron la calzada y respecto al conductor, dijo, que todo indica que circulaba invadiendo totalmente el arcén.

La agente también fue clara al responder al letrado de la defensa que se tiró gran parte de su intervención dando vueltas de tuerca en torno a la posibilidad de que el accidente se hubiera producido de otra manera distinta a la obtenida tras la minuciosa investigación de los agentes: “Usted está planteando un accidente que no es el que está aquí”, le respondió la agente.