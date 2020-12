El conductor del triple atropello de Pedrosillo El Ralo: “Estoy muerto en vida”

Tanto para él como para su familia asegura que están siendo tiempos muy difíciles. Lamenta mucho lo ocurrido pero mantiene su inocencia y dice que la culpa no fue suya. “Pretendo no mirar nada ni leer nada porque lo paso mal”, afirma. Sin embargo, no hay día que no recuerde lo ocurrido y mantiene que desde el terrible suceso él ya no es el mismo. “Estoy vendido”, afirma. El conductor del triple atropello mortal, R.H., quien prefiere no dar su nombre, da a LA GACETA su versión de lo ocurrido.

–¿Qué pasó ese día?

–Yo salía de trabajar. Llevo cuatro años en la empresa y desde hace cuatro años hago el mismo recorrido con el coche, de Salamanca a Pajares de la Laguna y de Pajares de la Laguna a Salamanca. Yo salí normal, como cualquier otro día. Iba por la carretera cuando justo antes de una residencia que hay allí vi a unas señoras, pero en vez de ir en fila india iban agarradas del brazo las tres. Una casi seguro que iba fuera del arcén, iba invadiendo la carretera. Yo las vi a lo lejos y ellas iban sin chaleco ni nada. Yo iba a 90 kilómetros/hora, a la velocidad correspondiente de la carretera. Y cuando llegué a la altura de ellas se metieron contra la furgoneta. No sé si quisieron cruzar hacia el acceso al pueblo o se despistaron, pero se metieron contra la furgoneta.

“Dejé tirado el coche metros más adelante, porque al principio yo no sabía ni con qué había golpeado. Ni las vi. Escuché el choque y luego levanté la vista y vi el golpe en la luna”

–¿Recuerda bien el momento del accidente?

–Sí sí. Recuerdo que yo las vi y al llegar a su altura sonó el golpe y me quedé en blanco. Dejé tirada la furgoneta bastantes metros más allá porque ni dejé frenada ni nada. Es que no frené. Porque no te lo esperas, no te esperas que se te vayan a tirar a la furgoneta. Yo en ningún momento he invadido el arcén como se me acusa. Estoy casi seguro, al 100%, que no lo invadí. Si el arcén mide 1,50 metros e iban las tres agarradas del hombro de una persona al hombro de otra son 90 centímetros. Una mujer iba fuera. Iban sin chaleco, con ropa oscura y eran las 21.15 de la noche. Estaba oscureciendo y yo lo que creo es que se despistaron y fueron a cruzar y no me vieron, porque encima la furgoneta es plateada, no es un color vivo.

–¿Cuál fue su reacción?

–Yo dejé tirado el coche metros más adelante, porque al principio yo no sabía ni con qué había golpeado. Ni las vi. Escuché el choque y luego levanté la vista y vi el golpe en la luna. Paré, salí del coche, vi a una señora en el arcén y ya empezaron a parar coches que pasaban por allí. Tenía una ansiedad... Me dijeron que me tranquilizara y ahí fue cuando ya empezaron a llamar a la ambulancia. Antes de llegar yo a donde las mujeres estaban ya habían parado dos coches. Luego un camionero que llegó me dijo que me apartara, que ya se quedaban ellos ahí y enseguida vino la Guardia Civil. Me hicieron una prueba de alcohol y dos de drogas y di negativo. Si es que acababa de salir de trabajar...

–¿Cómo han sido estos meses?

–Pues he estado 40 días de baja, con tratamiento porque no podía dormir. Nunca se te va olvidar pero ahora que estaba un poco más tranquilo... te vuelven a llamar y vuelves a recordar... Ahora tengo que volver a declarar...

“Yo no cogí el móvil. En ningún momento. Si presenté los mensajes de WhatsApp y las llamadas cuando me lo pidió la Guardia Civil. Yo no estoy ocultando nada”

–¿Cuál fue su reacción al enterarse que está siendo investigado por homicidio imprudente?

–Pues imagínate...

–La Guardia Civil habla de una distracción. ¿Llevaba el móvil en la mano? ¿Pasó algo?

–No. En ningún momento. Si yo presenté los mensajes de WhatsApp y las llamadas cuando me lo pidió la Guardia Civil. Yo no estoy ocultando nada. Yo he colaborado en todo momento. Yo las vi de lejos y cuando pasé a su lado se me echaron encima de la furgoneta. No me dio tiempo a reaccionar. Golpeé a una y a la otra la arrollé con el espejo.

–¿Por qué cree entonces que la Guardia Civil apunta a una distracción?

–Porque se piensan que me he distraído por el móvil, por la música o por lo que sea, pero no.

–¿Ha intentado ponerse en contacto con la familia?

–No. La familia sabe quién soy y dónde trabajo. Yo comprendo a la familia pero comprendedme a mí. Yo en ningún momento he querido ocasionar tres muertes. Yo no invadí el arcén, yo iba por la carretera como cualquier otro día. También me tienen que comprender a mí... Estoy muerto en vida. Yo he estado 40 días de baja y estuve cuatro días sin dormir, que tuve que ir al médico a que me dieran una pastilla porque ya no podía más.

“No puedo quedarme de brazos cruzados porque me están acusando de una cosa que no es. A mí esto me ha quedado para toda la vida. Yo ya no soy el mismo...”

–Tendrá la oportunidad de demostrar la inocencia que dice en un juicio...

–Sí y por eso he contratado a dos abogados. Mi hermano me dijo que no me podía quedar de brazos cruzados y me buscó a los dos letrados. Yo no me puedo quedar así porque a mí me están acusando de una cosa que no es y me tocará demostrarlo bien demostrado. Es una cosa tremenda... Hay tres fallecidas... No se puede decir así porque sí que el culpable es el conductor. Hay que demostrarlo. Yo no puedo quedarme viendo llover. Yo sé que es un accidente muy grave pero la culpa no siempre es del conductor. No pueden decir ni que iba borracho ni drogado. Pero ya me dijo la Guardia Civil que esto iba para largo porque me están investigando... No sé cuando será el juicio.

–¿Cómo espera que sea ese día?