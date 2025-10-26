Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 26 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Seis calles más entran en el «plan antirresbalones» de Salamanca

A corto plazo se actuará en Cuesta del Carmen, Íscar Peyra, Cruz Verdadera y Campo de San Francisco

Unionistas y Lugo se conforman con el empate en el Reina Sofía (0-0)

Día sin demasiado trabajo para los guardametas, en un partido donde con el paso de los minutos se empezó a dar por buenas las tablas en el marcador. Los charros enlazan su tercer partido sin encajar y, por consiguiente, puntuando en Liga

El Salamanca UDS le regala tres puntos a la Segoviana (1-2)

Los blanquinegros cosechan su primera derrota como locales del curso víctima de sus propios errores: Mancebo falla un penalti y Javi Delgado una ocasión cantada. Dani Hernández marca el gol del honor con el tiempo cumplido

Avenida da un paso atrás y pierde frente al IDK (57-65)

El equipo de Anna Montañana sufre su segunda derrota al pagar sus numerosos errores

El Real Madrid anula al Barça en un Clásico caliente (2-1)

Los goles de Mbappé y Bellingham fortalecen el liderato blanco tras vencer a un conjunto blaugrana sin colmillo y ahora a 5 puntos

La marea roja vuelve a tomar las calles de Salamanca

Gran ambiente solidario en las calles de la ciudad

Salamanca rinde homenaje a Santa Teresa en su procesión anual

La imagen, obra del escultor cordobés Francisco Romero volvió a recorrer las calles acompañada de la Banda de Música de Alba de Tormes

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las terroríficas experiencias paranormales de Yurena en su pueblo de Salamanca: «Estuve toda la noche tensa, con los ojos como platos»
  2. 2 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  3. 3 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  4. 4 El Salamanca UDS le regala tres puntos a la Segoviana (1-2)
  5. 5 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  6. 6 Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía
  7. 7 Las protectoras claman por ayuda de cara al invierno
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 25 de octubre
  9. 9 MAHOCI: referente en obra civil y compromiso con Salamanca
  10. 10 Una vida entre la medicina y el lienzo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 26 de octubre

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 26 de octubre