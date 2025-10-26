Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 26 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Domingo, 26 de octubre 2025, 19:59
Seis calles más entran en el «plan antirresbalones» de Salamanca
A corto plazo se actuará en Cuesta del Carmen, Íscar Peyra, Cruz Verdadera y Campo de San Francisco
Unionistas y Lugo se conforman con el empate en el Reina Sofía (0-0)
Día sin demasiado trabajo para los guardametas, en un partido donde con el paso de los minutos se empezó a dar por buenas las tablas en el marcador. Los charros enlazan su tercer partido sin encajar y, por consiguiente, puntuando en Liga
El Salamanca UDS le regala tres puntos a la Segoviana (1-2)
Los blanquinegros cosechan su primera derrota como locales del curso víctima de sus propios errores: Mancebo falla un penalti y Javi Delgado una ocasión cantada. Dani Hernández marca el gol del honor con el tiempo cumplido
Avenida da un paso atrás y pierde frente al IDK (57-65)
El equipo de Anna Montañana sufre su segunda derrota al pagar sus numerosos errores
El Real Madrid anula al Barça en un Clásico caliente (2-1)
Los goles de Mbappé y Bellingham fortalecen el liderato blanco tras vencer a un conjunto blaugrana sin colmillo y ahora a 5 puntos
La marea roja vuelve a tomar las calles de Salamanca
Gran ambiente solidario en las calles de la ciudad
Salamanca rinde homenaje a Santa Teresa en su procesión anual
La imagen, obra del escultor cordobés Francisco Romero volvió a recorrer las calles acompañada de la Banda de Música de Alba de Tormes