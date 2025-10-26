Salamanca rinde homenaje a Santa Teresa en su procesión anual La imagen, obra del escultor cordobés Francisco Romero volvió a recorrer las calles acompañada de la Banda de Música de Alba de Tormes

M.B. Domingo, 26 de octubre 2025, 18:54 Comenta Compartir

La imagen de Santa Teresa de Jesús, obra del escultor cordobés Francisco Romero Zafra (2022), volvió a recorrer este domingo las calles de Salamanca en una emotiva procesión organizada por los Padres Carmelitas Descalzos.

A pesar de la amenaza de lluvia, la talla partió a las 18 horas desde la iglesia de Santa María Magdalena, portada por una cuadrilla de jóvenes devotos y acompañada por la Banda de Música de Alba de Tormes, que volvió a poner el acompañamiento musical.

La imagen lució una capa bordada en oro del siglo XIX, realizada por las Madres Carmelitas Descalzas, y el birrete doctoral confeccionado en 1970 con motivo del doctorado de la Santa concedido por el Papa Pablo VI, símbolos del magisterio espiritual de Teresa.

Temas

Santa Teresa