Avenida da un paso atrás y pierde frente al IDK (57-65)

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 13:54 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida cayó este domingo por 57-65 contra el IDK, sufriendo su segunda derrota en la Liga Femenina y viendo cortada su buena racha de resultados. Se sabía que iba a ser un partido complicado por todas las circunstancias que lo rodeaban, pero, sin quitar ni un mérito a un rival que lo hizo casi todo bien, el conjunto salmantino, que seguramente acusó el desgaste de los últimos días, cayó víctima de sus propios errores. 23 de 64 en los tiros de campo, 16 pérdidas y 12 rebotes concedidos en tu aro son cifras que hacen casi imposible pensar en ganar.

Como era de esperar, los primeros minutos del encuentro fueron muy igualados, con un constante intercambio de canastas, siendo las primeras escasas ventajas para el IDK, pasando después las salmantinas las que tomaron el mando. Spreafico, que había vuelto a ser titular, tuvo que marcharse rápidamente con dos faltas y no tardó mucho Montañana en junsta a Cave y Djaldi-Tabdi para intentar contrarrestar la superioridad física de las interiores visitantes.

Avenida se escapó 6 puntos (17-11) al final del primer cuarto gracias a las canastas de Cave, Soriano y Meyers.

Y pareció que podía llegar el despegue definitivo cuando Andrea Vilaró pareció entrar en éxtasis con tres triples prácticamente seguidos. Otros 2 puntos de una hábil Soriano sirvieron para que dos triples del IDK no hicieran mucha pupa y Azu Muguruza tuvo que pedir tiempo muerto con el 28-17 del minuto 13. Montañana no se cansa de repetir que hay que ir dejando atrás los altibajos habituales, pero lo del periodo que quedaba hasta el descanso fue casi un descenso a los infiernos. Avenida ya no volvió a anotar en 7 minutos, el conjunto vasco hizo un parcial de 0-15 para marcharse mandando a los vestuarios (0-15), y, seguramente lo más preocupante, las salmantinas se habían quedado tiempo atrás sin Iyana Martín, que se torció el tobillo derecho. Las 9 pérdidas y el 11 de 30 en los tiros de campo de las perfumeras después de numerosos fallos seguidos dejaban bien claro por qué se había complicado tanto el duelo.

No empezó tampoco bien el tercer cuarto, a pesar de que Soriano puso fin a casi 9 minutos de sequía desde la línea de personal y de que Vilaró volviera a anotar en juego mucho tiempo después para las salmantinas, porque ahora tampoco funcionaba la defensa y el IDK lo aprovechó para, gracias a dos triples de Rosó Buch y uno de Robinson, obligar a Montañana a pedir un tiempo muerto con 32-43 en el marcador (minuto 14).

Regresó Iyana a la pista después de haberse probado y su vuelta, junto a sendas canastas de Cave y Meyers y un par de buenas defensas sirvieron para que tanto el equipo como los aficionados se vinieran arriba y se acortara la diferencia: 38-44. Pero el IDK aprovechaba cualquier concesión charra en forma de falta o de dar facilidades en el rebote para mantenerse arriba.

De hecho, el tercer cuarto llegó a su fin con 40-47 en el marcador y los enfados de la grada con varias decisiones arbitrales por lo menos polémicas. Había mejorado Avenida, pero no era suficiente.

Después sí: apretó atrás y Meyers con un triple y Djaldi-Tabdi pusieron a las salmantinas a 2 puntos a 7 minutos del final (48-50). Eran muy buenas las defensas pero no se movía el marcador por la falta de acierto y algunas pérdidas durante casi 3 minutos. Empató Soriano y comenzaba otro partido de algo más de cuatro minutos.

Cada intento de Avenida por ponerse por arriba no acababa bien por sus propios errores y por una desatada Buch, que volvía a complicar las cosas a 1:58 del final (53-57).

Por si fuera poco, las salmantinas acusaron el cansancio y se quedaron sin fuerzas, con más fallos y permitiendo que el IDK siguiera anotando en segundas opciones para llevarse un merecido triunfo.