Unionistas y Lugo se conforman con el empate en el Reina Sofía (0-0) Días sin demasiado trabajo para los guardametas, en un partido donde con el paso de los minutos se empezó a dar por buenas las tablas en el marcador. Los charros enlazan su tercer partido sin encajar y, por consiguiente, puntuando en Liga

Jaime García Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 17:59

Era tarde de partido grande. La pugna no estaba en la zona noble, estaba en juego lograr algo más vibrante, salir de la zona de descenso. Después de firmar la hazaña de la temporada, hasta el momento, ante el líder, Unionistas regresó a la competición doméstica para ampliar el estado de felicidad, pero, enfrente esperó un Lugo que también quería dar un gran paso hacia su objetivo: los puestos de playoff de ascenso. Muchos ingredientes que ponían el foco en el Reina Sofía, y no en la capital española.

Sobre el verde, Mario Simón optó por no mover un solo nombre con respecto al último día en Tenerife, sin embargo, el asunto se torció cuando Prada solicitó el cambio por lesión en el calentamiento para dar entrada a Encuentra. Antes de poner el balón en juego, los problemas tocaban la puerta del conjunto salmantino. Pero, nada más lejos de la realidad, con los 22 protagonistas sobre el terreno de juego, fueron los pupilos de Mario Simón quienes decidieron dominar con balón en los primeros compases. Aunque, el buen comienzo charro se fue quedando en nada con el paso de los minutos. Así cumplimos los primeros quince minutos, con Unionistas buscando encerrar con el balón en su poder a un cuadro lucense bien plantado sobre el tapete. No sería hasta el minuto 20 cuando el partido celebró la primera llegada. Presa se sacó un disparo desde la frontal que detuvo en el aire Unai Marino sin demasiados problemas. Tras el primer avistamiento, los charros metieron una marcha más pero nunca poniendo en aprietos a Iker Piedra, guardameta del Lugo. Abde y De la Nava lo intentaron con balones colgados al área, pero Trigueros y Nicholas no ofrecieron un ápice de nervios para desbaratar las ofensivas de Unionistas. Ya en el tramo final de una primera parte que apenas ofreció demasiado espectáculo, con dos equipos bien plantados y sin mostrar fisuras atrás, Unionistas lo intentó a través de Álvaro Gómez. Pero, el extremo envió su disparo por alto de la portería lucense. Con su remate se cerró un primer acto sin protagonistas, donde tan solo Unai Marino en una ocasión tuvo que emplearse, pero nada más sobre el tapate. Ambos conjuntos dejaron todo el trabajo para la segunda parte, y es que había mucho en juego.

Sin cambios en los dos lados, comenzó un segundo acto bastante animado desde los primeros compases. Lago Junior entró en juego y ello era un problema para Olmedo. El extremo dejó atrás al lateral diestro de Unionistas y colgó un gran balón a Unzueta, pero éste, de nuevo, no encontró el acierto en el punto de penalti y envió el cuero fuera. Era la más clara del encuentro y llevó el color del Lugo. Pero, Unionistas no se quedó atrás, y firmó sus mejores minutos. Primero con un balón al segundo palo que estuvo a punto de encontrar a Álvaro Gómez, y en la siguiente acción, la madera negó el gol a Unionistas en un saque de esquina.

Faltaba alguien que alterase el juego, y desde el banquillo, Mario Simón introdujo a De Bustos, Gastón y Piñán, y el técnico visitante revolucionaba al equipo con cuatro nuevos nombres. Aunque ni con esas. Ninguno era capaz de aprovechar las mínimas fisuras del rival y, con el paso de lo minutos, el empató no se vio mal desde ambos lados. Sin goles se cerró el partido y Unionistas volvió a sumar para cumplir el tercer duelo sin encajar.