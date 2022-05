Obras paradas y sin fecha para el fin de la electrificación del tren hasta la frontera

Resultaba obvio que la electrificación de la línea de tren entre la capital salmantina y la frontera con Portugal acumulaba importantes retrasos y que apenas se ven avances desde hace meses en los trabajos, pero la verdadera situación del estado del proyecto era difícil de calibrar. Un interrogante que en parte ha desvelado Adif, la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria.

La entidad reconoce a las preguntas de LA GACETA que solo una de las tres fases en las que ha sido dividida la inversión está acabada, mientras que las otras dos están paradas, ya que se encuentran pendientes de modificados de los contratos. Eso sí, no aporta una fecha para el probable final de las obras, aunque a la vista de lo que queda por hacer, resulta casi imposible que los trabajos terminen antes de 2024.

Adif apunta que las instalaciones que forman parte del contrato de energía y subestaciones están finalizadas. Lo único que quedaría para la puesta en funcionamiento es la electrificación, otra de las fases del proyecto. En este caso, la entidad reconoce que está pendiente de la aprobación económica del modificado del contrato para incluir nuevas necesidades: equipos de comunicaciones e instalaciones de seguridad, mejoras en condiciones de seguridad eléctrica y mecánica en las propias instalaciones de electrificación y homogeneización de los nuevos enclavamientos previstos. Apunta, eso sí, que los cambios ya están redactados.

La otra fase crucial de la modernización de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro es la obra de gálibos y de los nuevos pasos superiores, en la que se incluye el apeadero de La Alamedilla. Adif de nuevo está pendiente de terminar de redactar un modificado del proyecto, lo que a su vez repercute en la fase de electrificación, señala. La entidad afirma que los cambios que ha de introducir responden “a las nuevas condiciones y necesidades surgidas, tanto en la construcción de los pasos superiores en el entorno de Salamanca, y que se ha acordado con el Ayuntamiento, como las surgidas en el propio apeadero”.

En este apartado hay que recordar que el Consistorio insistió hace años en la necesidad de modificar el proyecto para poder dar servicio al futuro Puerto Seco de la ciudad. Pese a que desde marzo de 2018 el Ayuntamiento se puso en contacto con Adif para evitar el problema, la negociación con el organismo público fue difícil y no finalizó hasta bien entrado 2021.

Hay que recordar que el Gobierno de Rajoy, el primero que licitó proyectos de la electrificación, estableció como fecha límite para su puesta en marcha el 31 de diciembre de 2020, fecha que ya se ha sobrepasado. La siguiente fecha dada por el Gobierno fue la primavera de 2021, que posteriormente retrasó a verano. Desde hace tiempo, sin embargo, no aporta ninguna previsión para el final de los trabajos ante el retraso que acumula. No obstante, solo la fase de pasos superiores y gálibos necesita un año y no ha empezado, por lo que será improbable que termine antes de 2024. De hecho, a la subdelegada del Gobierno se le escapó hace unos meses que lo más factible sería 2025, extremo que no ha confirmado Adif.

La electrificación va a suponer un coste mínimo de casi 63 millones de euros. La instalación de la línea catenaria se lleva la mayor parte del presupuesto, con 32 millones de euros. La construcción de las subestaciones y centros de autotransformación cuesta 25,8 y la adecuación de gálibos y reposición de servicios casi 5 millones. Estas cantidades probablemente aumenten por los modificados de los contratos y por la renovación de otros que ha tenido que realizar Adif por los continuos retrasos.