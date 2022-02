El contrato que ha destapado el parón de dos años en la electrificación hasta Portugal

Un reciente contrato firmado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirma el parón de dos años en las obras de electrificación de la línea férrea hasta Portugal. La entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes ha readjudicado hace solo tres semanas el mismo servicio de asistencia técnica y control de unas obras, para la adecuación de gálibos en el trazado de la vía, que debían haber acabado hace más de un año. La propia Adif reconoce que el contrato es “imprescindible para la correcta ejecución” de los trabajos, por lo que esas obras, que debían haberse iniciado en enero de 2020 y concluido un año después, apenas habrían avanzado en dos años.

En septiembre de 2019, Adif formalizó por 395.078,27 un contrato con Ineco —una empresa de consultoría de ingeniería civil cuyo accionariado se reparten tres entidades públicas del estado, Enaire, Renfe y el propio Adif—. La compañía debía encargarse de la asistencia técnica y el control de los trabajos de una de las tres fases en las que se dividió el proyecto de electrificación de la vía entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, concretamente de la adaptación a la nueva catenaria de los gálibos de los pasos superiores sobre la línea. Ineco debía prestar ese servicio los doce meses que estaba previsto que durase la intervención en los puentes sobre el ferrocarril. El contrato de obras se firmó el 20 de enero de 2020, según recoge la Plataforma de Contratación del sector Público, por lo que un año después, en enero de 2021, debían culminar. No solo no ha sido así, sino que hace tres semanas, el 17 de enero de 2022, Adif ha vuelto a adjudicar a la empresa de la que es accionista el mismo contrato —eso sí, por un importe superior, 455.181 euros—. Fuentes del ente público señalan que se trata de la continuación del servicio de asistencia técnica a la obra que ya se venía prestando. Pero, si se renueva de nuevo por un año, el mismo tiempo que se tardaría en ejecutar la obra completa, eso significa que desde principios de 2020 los trabajos no han avanzado, como ha venido denunciando LA GACETA.