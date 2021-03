El diseño de Adif invadía terreno del Puerto Seco, lo que obliga ahora al cambio del diseño para evitarlo

Varios son los reveses que han dado de nuevo al traste con la planificación. El más importante es que una de las fases en las que ha sido dividido el proyecto, la adecuación de gálibos y servicios afectados, necesita que se apruebe una modificación. Esta parte es la que ha provocado mayores quebraderos de cabeza. El diseño de esta fase, en la que se incluye la construcción y adaptación de los pasos a nivel superiores a la altura de la catenaria, ha tenido que ser finalmente cambiado para no frenar el desarrollo del Puerto Seco que promueve el Consistorio salmantino. Pese a que desde marzo de 2018 el Ayuntamiento se puso en contacto con Adif para evitar el problema, la negociación con el organismo público ha sido difícil y no finalizó hasta hace unos meses. Ahora ha de tramitarse la modificación del proyecto, tiempo al que posteriormente ha de sumarse el plazo de ejecución de la adecuación de gálibos de 12 meses. En el caso de la reposición de servicios, el tiempo asciende a 10 meses. Por lo tanto, hasta bien entrado 2022 no estaría terminada esta parte de la electrificación.

El resto de proyectos van más adelantados, aunque tampoco van a cumplir los plazos previstos. Adif señala que las obras se centran ahora en la estación de Vialia y en la de Tejares con el tendido y las cimentaciones. En cuanto a los enclavamientos eléctricos, está previsto empezar a sustituirlos a partir de mayo, para adaptar así las instalaciones de seguridad a la nueva electrificación de 25 kv. En cuanto a la puesta en tensión de la catenaria de Salamanca a Fuentes de Oñoro, la intención del organismo público es la de realizarla por tramos y acabarla antes de que termine 2021.

Hay que recordar que el Gobierno de Rajoy, el primero que licitó proyectos de la electrificación, estableció como fecha límite para su puesta en marcha el 31 de diciembre de 2020, fecha que ya se ha sobrepasado. La siguiente fecha dada por el Gobierno fue la primavera de 2021, que posteriormente retrasó a verano. Ahora, y si no surgen más contratiempos, el estreno de la electrificación no resultará posible hasta bien entrado 2022.