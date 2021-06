Más retrasos: Adif desmiente al Gobierno y no terminará este año la electrificación hasta Fuentes de Oñoro

Adif ha dejado al descubierto el intento del Ministerio de Transportes —del que precisamente depende el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias— de ocultar el nuevo retraso que sufren las obras de electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, que, según los contratos firmados, deberían haber concluido en febrero.

En una respuesta parlamentaria por escrito fechada el 9 de junio, el Ejecutivo central insiste a los diputados del PP por Salamanca en que los trabajos para modernizar la vía que conecta la capital del Tormes con la frontera lusa estarán listas este año. Frente a ello, fuentes de Adif han reconocido a este periódico esta misma semana que “la fecha de finalización se está planteando para el primer semestre de 2022”.

Se daría de plazo, por tanto, hasta finales de junio del próximo año. Un calendario que incluso podría resultar demasiado ajustado teniendo en cuenta que la actuación pendiente para la adaptación de gálibos a la catenaria necesita un plazo de ejecución de doce meses.

El pasado abril este periódico informó ya de que, al margen de no haberse acabado en fecha, los trabajos no estarían rematados hasta el próximo ejercicio. Pese a que lleva insistiendo desde 2018, antes incluso de que se licitasen la actuación, el Ayuntamiento no consiguió hasta el pasado año convencer a Adif para que accediese a realizar cambios en las actuaciones previstas para la adecuación de gálibos y así no frenar el desarrollo del proyecto de la plataforma intermodal, del Puerto Seco.

En cumplimiento de ese acuerdo, la entidad pública responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias se ha visto obligada a tramitar una modificación del proyecto para la adecuación de los pasos superiores que existen sobre la vía electrificada.

Pese a todo ello, ante la pregunta “¿Puede confirmar el Gobierno que en el presente año estarán finalizadas todas las fases de la electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro?”, la respuesta del Ejecutivo, tal y como se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Congreso, ha sido: “La previsión es finalizar las obras durante el presente ejercicio 2021”. Evita, eso sí, dar una fecha para la puesta en servicio, y argumenta que será Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, una entidad también dependiente del departamento de José Luis Ábalos, la que se encargará de ese trámite. También elude contestar sobre la recuperación del tren “Lusitania” (Lisboa-Madrid) suspendido desde el principio de la pandemia, o sobre la puesta en marcha de otros servicios de viajeros. “Los servicios que operarán en esta línea se darán a conocer en su momento previamente a su puesta en funcionamiento”, responde el Gobierno.

Tampoco precisa, por ahora, la velocidad a la que podrán circular los trenes por esta vía, que actualmente solo está dedicada al transporte de mercancías. Adif apunta que la electrificación no tiene que influir en el aumento de velocidades que marca principalmente la traza de la vía, algo que, sin embargo, sí ocurre en el tramo ya electrificado entre Salamanca-Medina, por la que los trenes no pueden viajar más rápido hasta que se eliminen los pasos a nivel y se complete el cerramiento.