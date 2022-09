Las ‘perras’ que se dejan los turistas en Salamanca

Bares y restaurantes están satisfechos con la actividad que han tenido este verano y con la que esperan para Ferias y Fiestas. No obstante, advierten de que las malas previsiones económicas y los nubarrones de recesión en el horizonte del otoño ya están afectando a los bolsillos de los clientes, más bien en su previsión y disposición de gasto.

La confianza del consumidor baja y como consecuencia cae su disposición al desembolso. “Hemos notado desde finales de agosto que la gente tiene menos predisposición a gastar”, subraya Juan Manuel Rivas, representante del colectivo de bares y restaurantes dentro de la junta directiva de la Asociación de Hostelería de Salamanca. “Entre nosotros comentamos que el tique ha bajado”, insiste el profesional.

El retroceso en el gasto de los comensales se evidencia en detalles como que piden los platos más económicos de la carta, más platos para compartir, no toman postre y se ahorran la segunda botella de vino, habitual en las comandas anteriores a la covid. “El turista tiene que salir, tiene necesidad de viajar, sobre todo después de esta pandemia tan larga, pero no se gasta lo que debería”, insiste Juan Manuel Rivas. No obstante, Rivas considera que los meses de verano han sido positivos. “Nuestra experiencia ha sido buena. Han sido unos meses en los que hemos trabajado un poco por debajo de 2019 y las Ferias se prevén bastante bien”, subraya el también propietario de un reconocido restaurante de la provincia de Salamanca.

Finalmente, y a pesar de la tónica de reserva de última hora que ha imperado este verano, el trabajo del colectivo se ha incrementado y ha conseguido paliar las pérdidas provocadas por dos largos años de pandemia, en los que las restricciones de actividad y movilidad han afectado especialmente a este colectivo. Un sector que además sufre también de forma notable el incremento del precio de productos de uso cotidiano, como el papel o los artículos de limpieza, provocados por la inflación, así como el del precio de la energía, especialmente de la electricidad.