El menú del día también sube

Un recurso ofrecido de norte a sur del país para aquellos que quieren degustar una comida completa sin rascarse el bolsillo. Sin embargo, y pese a que la subida no ha sido para “ganar más”, según defienden los hosteleros, el aumento de los costes de la energía y las materias primas ha llevado a bares, restaurantes y cafeterías a elevar el precio del menú del día. No obstante, la hostelería defiende que los incrementos que han aplicado están por debajo de los costes que asumen, y también por debajo de las continuas subidas del IPC.

El incremento no ha sido desmesurado, pero no ha pasado desapercibido entre los comensales salmantinos. Así, según ha podido conocer este diario tras analizar una treintena de negocios de hostelería de Salamanca, el aumento ha sido de entre un 5 y un 10%, lo que se traduce en uno o dos euros más. Otros, por el contrario, han optado por eliminarlos de sus cartas. “Piensa que es un primero, un segundo y un postre, más una consumición y café en muchos sitios. No nos salía rentable mantenerlo”, comenta un empresario de la ciudad.