Los problemas de una camarera para encontrar trabajo: “He estado de extra este verano, pero ahora no tengo nada”

Tiene 59 años y lleva toda su vida trabajando en hostelería pero asegura que en los últimos meses el sector no le ha proporcionado ningún tipo de estabilidad. Marisol Gómez entró en las listas del paro hace tan solo unos días, cuando acabó su labor como camarera para una empresa de trabajo temporal que la contrató para el servicio de bodas y banquetes propio de la temporada estival.

Antes de eso, pasó todo el invierno sin tener un trabajo y pese a que dice que se postula para cada bolsa de trabajo que sale, no recibió ni una sola llamada. “Mira que decían que buscaban camareros, pues a mi no me llamó absolutamente nadie”, lamenta.

Pero sin duda lo que tiene claro es que la situación que vive a día de hoy el colectivo, con un alto porcentaje de desempleo, es debido a las condiciones que se ofrecen en muchos de los bares y restaurantes. “La gente que llevamos toda la vida trabajando en hostelería estamos cansados de las condiciones. Se hacen muchas más horas de lo normal. También en vez de dos días de descanso a la semana tienes uno... Y lo que está ocurriendo es que la gente, yo la primera, nos estamos intentando buscar la vida en otro lado. Yo en uno de los trabajos que he tenido me hicieron un contrato de media jornada y trabajaba la jornada completa. Lo que ocurrió es que llegó la pandemia y los trabajadores nos dimos cuenta que de repente te hacen un ERTE o te vas al paro y cobras la mitad porque el resto es como si no hubiera existido, te lo daban en negro”, apunta. Por este motivo, y por las exigencias que requiere un puesto de este tipo, reconoce que hay muchísima gente que no quiere pertenecer ya al colectivo.

“También es muy difícil cambiar de sector porque a mi edad es complicadísimo encontrar un trabajo. Me apunto a todas las bolsas de empleo que salen y mando el currículum a las empresas que conozco pero son cosas para unos meses, no es nada estable”, explica Marisol.

Precisamente hace unas semanas el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro, afirmaba a este periódico: “Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Hay negocios que no han podido abrir por falta de personal. Hace falta gente”, apuntaba. De hecho, propusieron al presidente de Hostelería España avanzar en conciliación para hacer más atractivo al sector y captar a los jóvenes.