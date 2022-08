Las franquicias sortean el ‘apagón’ de escaparates iluminando el interior

Seis días después de que entrara en vigor el plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno las dudas no han cambiado, pero sí las alternativas de los negocios para garantizar que los viandantes siguen fijando su mirada en las prendas que pueden adquirir al día siguiente.

La mayoría de los establecimientos optaron por apagar sus luces a regañadientes ante la confusión y las múltiples dudas. Sin embargo, gran parte de las franquicias asentadas en las calles Toro y Zamora han optado por sortear el decreto apagando los aparadores principales e iluminando el interior más allá de las diez de la noche, tal y como ha podido comprobar este periódico.

Las fórmulas son diversas, en función de los negocios. En los casos de los de mayor espacio se opta por la iluminación de puntos de luz amplios en el interior del local para dar visibilidad a toda la dimensión del establecimiento. En otros, se opta por dejar encendidas las pantallas publicitarias del interior. Estos elementos con bombillas de ahorro energético ‘led’ están colocadas de forma estratégica para que puedan ser vistas desde el exterior sin incumplir la normativa que prohíbe dejar encendidos los escaparates más allá de las diez de la noche. También las franquicias optan por dejar iluminadas con barras de ‘led’ las líneas principales de ropa más cercanas al exterior.

A pesar de estas alternativas, se mantiene la luz en los escaparates principales en algunos negocios que, ya sea por desconocimiento o por ‘rebeldía’, incumplen la ley de Sánchez. No obstante, a día de hoy, todavía no se ha aclarado quién debe hacer las inspecciones e imponer las sanciones. La Consejería de Industria y Empleo, competente en un principio para vigilar las medidas, ya avanzó que continuaban estudiando tanto las medidas como las incongruencias del polémico decreto pero no aclaraba si debían ser los inspectores o la Policía Local de cada municipio.