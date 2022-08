Primera noche sin luz a regañadientes en los escaparates de los comercios

El primer ‘apagón’ de los escaparates de los comercios de la ciudad a las diez de la noche se cumplió mayoritariamente entre la confusión y el desconcierto despertado en los últimos días tras el Real Decreto del ahorro energético impuesto por el Gobierno. Las principales arterias comerciales de la ciudad —calle Toro y Zamora— presentaban un aspecto inusual con la oscuridad en los luminosos de las grandes franquicias de moda, pero también en los pequeños establecimientos.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Comercio, Benjamín Crespo, ya vaticinaba que la mayoría de los comerciantes cumplirían, aunque fuera a “regañadientes” con el apagado de los luminosos por el miedo a las sanciones, a pesar de que ni la Consejería de Industria y Comercio sabe quién será el encargado de hacer las inspecciones. “Habrá que analizar los problemas de seguridad que se dan a partir de ahora. Los comerciantes somos responsables, pero aún no sabemos hasta que hora tenemos que tener apagados los escaparates. Si diez segundos o cuánto tiempo”, describe sobre las múltiples quejas que le trasladan desde el sector.

Los establecimientos que habitualmente tenían el reloj automático previsto para el apagado a las 00:00 horas tuvieron que adelantarlo dos horas. “Vamos a quedarnos todos a oscuras”, exclamaba la empleada de una inmobiliaria que confirmaba que los grandes neones donde se anuncian sus pisos dejarían de tener la iluminación led en las luces.

Lo mismo describía la propietaria de una tienda de moda ubicada en una calle paralela a la calle Zamora. “Hasta ahora aprovechábamos que salía a pasear la gente, pero ya hemos cambiado el reloj para que se apague a las diez”, indicaba. En otros casos, como el de una tienda textil de la avenida de Mirat, para evitar problemas técnicos con el reloj automático apagarían el escaparate en el momento que se cerraran las puertas del local a las nueve de la noche.

El cumplimiento no se limitó al centro de la ciudad. En aquellos negocios que mantenían el escaparate encendido durante toda la noche en verano para aprovechar los paseos nocturnos, también se optó por el apagado. “No nos queda otra. No sabemos si nos van a sancionar o no, pero preferimos optar por la prevención”, describe un empresario del barrio de Garrido, especializado en dormitorios. También en las tiendas de embutido, que optan habitualmente por mostrar el género en los escaparates, también por la noche y que se convierten sobre todo en un ‘gancho’ para los turistas, fundieron a negro sus luces.

En el caso de los grandes centros comerciales como El Corte Inglés, ya se adelantó el apagado del escaparate a la noche del martes. Fuentes de los grandes almacenes señalan que hasta ahora los aparadores se apagaban a las once de la noche y se ha adelantado una hora el apagado. En la misma línea, aunque señalan que no lo exige la normativa, también apagarán el luminoso verde de la azotea una hora antes (23 h.) con el objetivo de “contribuir al ahorro energético”.