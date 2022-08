Los díscolos del apagón destacan sobre el resto de escaparates

La mayoría de los comercios salmantinos están cumpliendo -con relativa puntualidad- con el apagón de escaparates a partir de las 22:00 horas. El centro de la ciudad es más oscuro desde este miércoles -fecha en la que entró en vigor el decreto sobre ahorro energético-, aunque todavía quedan algunos establecimientos que mantienen la iluminación nocturna.

Por desconocimiento, por error a la hora de reprogramar los horarios de las luces o por rebeldía, pero siguen iluminados y destacan sobre el resto. Desde el punto de vista estético no cabe duda de que la ciudad parece menos viva, como si los negocios estuvieran cerrados, y se antoja mucho menos ‘paseable’ a partir de esas horas.

Lo que no ha generado el apagón comercial es ningún tipo de psicosis entre los transeúntes. Las imágenes tomadas en la noche del jueves al viernes siguen reflejando a mujeres caminando -tanto en grupo como en solitario- con total normalidad por las calles en las que ya no hay escaparates encendidos, pero sí farolas, por lo que la visibilidad es suficiente.

“Las calles que antes te podían dar cierto respeto si las quieres cruzar por la noche no eran, precisamente, las que tenían comercios y escaparates. Eso no ha cambiado. Y las que sí tenían muchos establecimientos suelen ser vías más o menos importantes, en las que la iluminación es buena, haya o no haya escaparates, y que además suelen tener tránsito de gente. No hay tanta diferencia”, indicaban algunas de las personas que este viernes caminaban por la calle Toro -la vía comercial más importante del centro-, más allá de las 22:30 de la noche.