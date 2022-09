Alumni lo confirma: “No tenemos respuesta de Cultura para el Festival de Ajedrez”

Nuevo capítulo de la “cruzada” del concejal de Turismo, Fernando Castaño (Cs), frente a la Consejería de Cultura, con Vox a su frente. El presidente del capítulo Salmanticense de Alumni – USAL, Román Álvarez, ha confirmado este miércoles que la Universidad, a través de la asociación de antiguos alumnos, tampoco ha obtenido respuesta del departamento que dirige Santiago Santonja a sus peticiones de apoyo para el próximo Festival de Ajedrez.

“Este año desde Alumni nos hemos dirigido a esa Consejería en busca de algún tipo de ayuda o apoyo como hubo el año pasado, y lo hemos hecho en un par de ocasiones pero todavía no hemos tenido respuesta. Como estas cartas, yo recuerdo haber firmado una de ellas al menos, fueron antes del verano, me imagino que todavía no habrán llegado a su destino”, ha asegurado el también Catedrático de Filología Inglesa.

Por su parte, Castaño ha insistido en que la reducción de ayuda autonómica para el certamen de ajedrez —de 30.000 a 7.900 euros— y las serias dudas de que Cultura respalde económicamente el Festival del Siglo de Oro generan “tensiones presupuestarias” que están llevando a reestructura y reorganizar los proyectos que estaban presupuestados en 96.000 y 200.000 euros.