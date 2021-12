Jaime Santos se convierte en el rey del ajedrez en Salamanca

Hasta la última ronda ha habido que esperar para conocer al ganador de la cuarta edición del Torneo Magistral, competición que se enmarca dentro del programa del Festival ‘Salamanca cuna del Ajedrez moderno’. Jaime Santos, líder desde el primer día, ha sido quien se llevó la victoria después de firmar tablas con Romain Edouard, segundo clasificado y que le habría arrebatado el triunfo final al joven español de ganar la última partida.

Jaime Santos ha comenzado la jornada definitiva imponiéndose a Alexei Shirov, campeón de la edición pasada, en la única partida de la sexta ronda que no ha acabado en tablas. De este modo, se quedaba a solo un paso del campeonato, además con la ventaja de jugarse el título con las piezas blancas. Y no ha fallado, en otra ronda plagada de tablas en la que tan solo ha ganado Ana Matnadze frente a Veselin Topalov, uno de los cuatro nombres que lucen en el palmarés del Torneo Magistral.

“Es mi primera victoria en un torneo de élite”

Contento con el juego que ha desplegado en Salamanca durante los últimos días, Jaime Santos se ha mostrado también “encantado por haber ganado un torneo tan fuerte”. Además, ha reconocido que esta victoria puede significar un espaldarazo a su carrera deportiva: “Es mi primera victoria en un torneo de élite, que hay muy pocos en España. Obviamente me motiva para seguir trabajando más, porque creo que estoy preparado para dar un salto al siguiente nivel”. El joven español ha tenido que esperar a la última partida, contra el francés Romain Edouard, para alzarse con el título: “Me valían las tablas para ganar y no he jugado tan incisivo”, ha sentenciado.