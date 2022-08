Adif, sin prisa por electrificar: amplía de 18 a 54 meses las obras de la catenaria

Ni un mes ni dos, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se ha dado tres años más de plazo para acometer la instalación de la catenaria necesaria para electrificar la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, y aún así los trabajos no estarán en plazo. La entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes sorprendió ayer con un modificado del contrato firmado el 12 de enero de 2018 con la UTE Fuentes de Oñoro para que dotase a todo el trazado de la vía de la línea aérea de contacto. Si hace cuatro años y medio, se fijó un plazo de 18 meses para ejecutar los trabajos —es decir, tenían que acabarse en julio de 2019—, el pasado jueves publicó un cambio en las condiciones de adjudicación con una ampliación del periodo de ejecución a 54 meses, por lo que el proyecto tendría que haber concluido el pasado 12 de julio. Y, pese a este cambio a medida con el que se justifica un retraso de más de tres años, fuentes ferroviarias señalan que aún se continúa ejecutando este proyecto y que, de hecho, en la noche del pasado miércoles se estaba actuando en el entorno de la estación de Vialia, y aún faltaría por instalar la línea aérea en parte del trazado entre la Alamedilla y Tejares, así como en algunos pasos a nivel.

No es la única variación que ha introducido Adif en un contrato con el que se debería haber cumplido en 2019. Si inicialmente fue adjudicado por 31,7 millones de euros —IVA incluido—, tres años después el importe de ejecución se ha elevado a 34,3 —un incremento en 2.612.735 euros—. ¿Y cuál es el motivo de este aumento de plazos y presupuesto? “Circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever”, señala el ente público en la Plataforma de Contratación del Estado. Entre ellas, se encuentra la necesidad de pórticos de gálibo cuyo suministro no estaría previsto en el proyecto original y que son necesarios para señalizar la altura máxima permitida a los vehículos que circulen por los pasos a nivel de la vía. Fuentes ferroviarias explican que deben instalarse en los 54 pasos existentes. Pero no es la única carencia detectada. “El proyecto licitado no prevé una serie de medidas que, desde su redacción, se han considerado necesarias o que claramente beneficien el mantenimiento futuro de las instalaciones”, entre las que Adif incluye protección antiescalo en los postes de las estaciones, un modelo de postes que no sean “trampas mortales” para las aves o elementos para disminuir las tensiones de paso y contacto en zonas frecuentadas. Indica también que no había “previsión de mantener los andenes principales de las estaciones limpios de apoyos de electrificación”, lo que facilitaría el acceso a los usuarios. Son algunas de las mejoras introducidas, a las que se sumarían la instalación de catenaria rígida en La Alamedilla, pórticos más largos para que en Vialia den servicio a más vías, o la reposición del cable sustraído en Fuentes de Oñoro, según ha podido saber este periódico.

En todo caso, Adif no tiene mucha prisa por culminar este proyecto, puesto que, aunque lo concluya, la electrificación de la línea requiere la ejecución de otros dos proyectos. Pendiente de un modificado está la adecuación de gálibos de los pasos superiores a la vía, unos trabajos adjudicados por casi cinco millones en enero de 2020 y que deberían haber acabado en 2021, pero que están prácticamente paralizados desde su inicio y que implicarán remodelar o construir de nuevo algunos de los puentes sobre la línea férrea. El tercer proyecto se refiere a las subestaciones y centros de autotransformación, un contrato que también se modificó el pasado diciembre ampliando el periodo de ejecución en ocho meses, con lo que culminó el pasado febrero.