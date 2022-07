Las vías de La Alamedilla: dos años con el apeadero destartalado y Adif sin fecha para retomar la obra

El 30 de julio de 2020, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó del cierre de la vía férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro para rebajar la plataforma junto al apeadero de La Alamedilla, así como de otros dos pasos superiores próximos a Tejares. Todo ello vinculado a la electrificación de la línea. Es necesario generar más distancia entre los railes y los puentes para instalar la catenaria. Las obras comenzaron, pero nunca llegaron a acabar. Aunque se restablecieron los servicios de tren, el céntrico apeadero continúa destartalado, resultado de un trabajo aún sin acabar.

Con una rampa provisional apuntalada para facilitar el acceso de los viajeros, espera a que se reanuden las obras. Y, a pesar de que los trabajos están paralizados desde hace casi dos años, aún no hay fecha para retomarlos. La respuesta que Adif ha dado a este periódico es que no puede “dar plazos concretos”. Insiste en que esta obra está afectada por el modificado del proyecto de adecuación de gálibos de los pasos superiores de la vía hasta la frontera con Portugal, cambios en la redacción en los que Adif comenzó a trabajar precisamente en el verano de 2020 y que provocaron la paralización del proyecto ya en marcha. Tal y como viene respondiendo desde el primer verano de la pandemia, Adif asegura que “en estos momentos se está redactando dicho modificado”. Y, hasta que éste no esté aprobado, “no es posible continuar con la parte de la obra afectada”.

Los cambios en el proyecto de adecuación de gálibos responden a una petición del Ayuntamiento de Salamanca, ya que el proyecto original no atendía a las necesidades del Puerto Seco ni a un ensanchamiento de la avenida de Saavedra y Fajardo. A pesar de que el Consistorio empezó a presentar sus alegaciones y peticiones en 2018, no fue hasta 2020, con las obras ya en ejecución, cuando el ente dependiente del Ministerio de Fomento atendió las solicitudes de la administración local de Salamanca, motivo que le llevó a paralizar los trabajos para adaptar los pasos superiores de la vía.