Toma posesión el nuevo comisario: menos gestión y más policía en la calle e investigación

El comisario zaragozano Luis Jesús Esteban Lezáun, jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Salamanca y que dirigirá las comisarías de la capital, Béjar y Fuentes de Oñoro, tomó posesión de su cargo este jueves en la Subdelegación del Gobierno y dejó claro sus premisas: "Impulsaremos al máximo las labores operativas y reduciremos al mínimo indispensable el personal adscrito a tareas de gestión, potenciando la presencia uniformada en las calles, la captación de información relacionada con la seguridad pública y la eficacia de las unidades de investigación", subrayó Esteban Lezáun, de 46 años de edad, hasta ahora jefe de la comisaría de Algeciras y experto en la lucha contra el narcotráfico y las redes de inmigración ilegal. "Pasar de Algeciras a Salamanca es como la noche y el día porque las problemáticas son radicalmente distintas pero el trabajo policial tiene una serie de parámetros básicos en cualquier zona", agregó.

El nuevo jefe de la Policía Nacional en Salamanca, con 23 años de servicio, aseguró que sus primeras impresiones "son muy buenas". "La plantilla es muy profesional, tiene un nivel de cobertura mediano respecto a la media nacional y es una ciudad segura y tranquila, con un ratio de criminalidad por debajo de la media, por lo que procuraremos que se mantenga así o incluso mejor", se comprometió. En cuanto a los crímenes sin esclarecer en la capital, Esteban Lezáun asegura que "se pondrá al día" pero insistió en que "el índice de criminalidad cero y la eficacia cien por cien no existe, pero me consta que la plantilla es muy profesional y se hará todo no sólo por esclarecer esos hechos sino cualquiera que pueda aparecer".



