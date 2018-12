Policía de raza, novelista, concursante y solidario. Así es el nuevo comisario jefe de Salamanca

Una vida apasionante y un policía prolífico. Así se puede definir a Luis Esteban Lezáun (Zaragoza, 1972), el nuevo comisario jefe de Salamanca. Se trata de uno de los rostros más reconocibles del Cuerpo Nacional de Policía gracias a una trayectoria impecable con el uniforme, pero también a su faceta de novelista y a su paso por el concurso Pasapalabra, donde logró un premio de 354.000 euros que donó a Cáritas.

En 2017 recibió la medalla policial al valor después de jugarse la vida en numerosas operaciones de alto riesgo. Durante una década estuvo al frente de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de Cataluña. "Detuve a decenas de terroristas, reduje y puse a disposición judicial a innumerables delincuentes armados, asalté algún domicilio infestado de explosivos, perseguí a fugitivos a más de 200 kilómetros por hora y me enfrenté a miembros del crimen organizado que portaban armamento de guerra. Nos jugamos el pellejo no tres veces, como marca la norma", relataba en una carta que envió al diario "El País". "También tomé parte en la mayor incautación de cocaína (4.500 kilogramos) jamás registrada (en tierra) en la historia policial europea, incautación que prosperó gracias a las informaciones obtenidas por el jefe de grupo y un servidor", añadía en esa misma misiva Luis Esteban Lezáun.

Ese trabajo callado y, en muchas ocasiones, poco valorado lo compaginó con sus otras facetas. La más conocida es la de concursante de Pasapalabra. En 2015 ganó 354.000 euros en el popular rosco. No se lo pensó dos veces y donó el dinero a Cáritas. "Mi mujer es voluntaria de Cáritas y ya colaboramos mensualmente, aunque con cifras más humildes, claro. Mi mujer y yo siempre habíamos pensado que, de lograr el premio, lo haríamos", contaba en su día Lezáun.

Pero el nuevo comisario jefe de Salamanca también es novelista. "El inspector que ordeñaba vacas" fue su primera novela en 2013, un trabajo que combina el suspense policíaco con la espiritualidad. Dos años más tarde publicó "La vida contra las cuerdas", una obra entrañable en la que se muestra con crudeza la lucha por la existencia y en la que se nos invita a reflexionar sobre los valores que mueven nuestras vidas.

