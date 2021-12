1.320 test con 285 positivos. Balance del cribado de Nochebuena en Salamanca

1.320 test de antígenos en 12 horas con el resultado de 285 positivos. Este es el balance de un atípico día de Nochebuena donde la capital salmantina ha vivido la segunda jornada de su cribado masivo para personas con síntomas compatibles con la covid-19. Se trata de un porcentaje muy elevado de casos de coronavirus (el 21,5%) y que da una idea de la expansión imparable del virus. Eso sí, la mayoría de los casos presentan sintomatología leve que no requiere hospitalización.

El porcentaje de positivos detectados este viernes es superior al del jueves, donde se realizaron 427 test de antígenos con el resultado de 58 casos (el 13,5%).

La imagen más destacable de la jornada ha sido la de las enormes colas a las puertas del Servicio de Urgencias de Atención Primaria San Juan en la calle Valencia. Una hora antes del inicio del cribado (se ha desarrollado entre las 9:00 y las 21:00 horas) ya había más de 400 personas esperando su turno.

Este sábado 25 de diciembre y el domingo 26 seguirán las pruebas en el mismo horario de 9:00 a 21:00 horas. Recordar que este llamamiento es exclusivamente para personas con clínica sospechosa de la covid. No se realizarán test a los contactos estrechos, ni a las personas asintomáticas y desde Sacyl se apela a solidaridad de aquellos que no tengan síntomas no acudan a la llamada ya que podrían entorpecer la labor de identificar nuevos positivos.