Cribado para personas con síntomas los días 24, 25 y 26 de diciembre en Salamanca

La sexta ola se está acrecentado cada vez más a horas de celebrarse las comidas y cenas de la Navidad y por ello la respuesta de Sacyl no se ha hecho esperar. Un cribado de test de antígenos se ha llevado a cabo desde este mismo jueves 23 de diciembre en el edificio del SUAP de la calle Valencia. Los horarios de los días 24, 25 y 26 de diciembre serán en jornadas ininterrumpidas, desde las 09:00 horas hasta las 21:00. horas.

Recordar que este llamamiento es exclusivamente para personas con clínica sospechosa de la covid. No se realizarán test a los contactos estrechos, ni a las personas asintomáticas y desde el organismo sanitario se apela a solidaridad de aquellos que no tengan síntomas no acudan a la llamada ya que podrían entorpecer la labor de identificar nuevos positivos.

En total se han realizado 427 test en la primera jornada de este 23 de diciembre, que han dejado 58 nuevos positivos