Oñorenses y vecinos en Vilar Formoso aseguran no comprender la separación que sufren por culpa de unas normas “injustas” que están provocando la ruina de La Raya.

Pero esto no es lo más grave de este cierre de la frontera, según cree Joana. “Si ya la situación económica está muy mal, el impedir que Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso sigan con su vida normal, como siempre, está provocando grandes pérdidas a los negocios y a las empresas ante la imposibilidad de que lleguen los clientes, que además son cada vez menos porque al cierre se une el miedo a un posible contagio”, explica.

No comprendemos muy bien por qué viviendo como vivimos un pueblo del otro, ahora nos separan totalmente sin tener para nada en cuenta todas las relaciones familiares, laborales y comerciales que tenemos desde hace muchísimos años. Con esta decisión están haciendo mucho daño a esta zona”, aseguraba ayer en Fuentes de Oñoro la trabajadora portuguesa transfronteriza, Joana Morgado.

“Las autoridades no pueden tratar igual a dos pueblos como Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso que a Madrid y Lisboa”

La bajada en el volumen de negocio de la zona transfronteriza, “que prácticamente está paralizada al no haber los habituales viajeros y ni tan siquiera dejar que los más próximos puedan pasar de un lado a otro”, como señala, “está provocando que haya más negocios cerrados, que más trabajadores estén en ERTE o directamente en el paro, y que al miedo al contagio se le una el miedo a perder el empleo”.

Para esta trabajadora transfronteriza, igual que para los cientos de empleados que hay en esta zona de La Raya salmantina que en situación normal pasarían cada día la frontera, junto a los que seguirían haciéndolo si no fuera porque muchos negocios no hubieran optado por cerrar hasta que la evolución de la pandemia vaya mejor, “la solución sería haber creado una zona de libre tránsito, pongamos que de 30 kilómetros a la redonda desde la frontera, que cogiera Ciudad Rodrigo y los pueblos de Almeida, y no tratarnos como si fuéramos Lisboa y Madrid”.

Mientras el cierre de la frontera hispano lusa permanezca activo, Joana Morgado seguirá viniendo a trabajar a Fuentes de Oñoro, “lo que al menos me da la posibilidad de ver un rato a mi novio, que es español y que no puede pasar a Vilar Formoso, al no tener una causa justificada”, lamenta.