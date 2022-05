El municipio salmantino que lleva más de un mes sin reponer a sus concejales del PP

La crisis política abierta en el Partido Popular de Candelario permanece estancada mes y medio después de que los dos concejales de ese grupo formalizaran sus dimisiones en el Ayuntamiento de la localidad.

Fue a mediados del mes de marzo cuando renunció a su acta de concejal Francisco López y apenas cinco días después, hizo lo mismo su compañera Jennifer Lázaro. El primero argumentó problemas de movilidad para viajar desde su lugar de residencia y asistir a los plenos y la segunda no dio explicaciones ni expuso los motivos de su renuncia a su acta.

Formalizadas las renuncias, el Ayuntamiento de Candelario incluyó en el pleno del 29 de marzo la toma en conocimiento de ambas dimisiones y, desde entonces, la situación se mantiene estancada mientras que el Partido Popular sigue sin representación en la villa

El único paso dado al respecto ha sido el del propio Consistorio de la localidad, que ha notificado a los siguientes en la lista del PP para las elecciones municipales de 2019, Pablo Simón y Esperanza Bayo, que son los posibles candidatos a incorporarse. Es en este punto en el que la situación no avanza ya que los candidatos afirman que ningún representante del PP se ha puesto en contacto con ellos y, por tanto, no han tomado una decisión sobre su posible incorporación al grupo municipal popular.

Por su parte, consultados cargos de la dirección provincial de partido, han optado por guardar silencio ante la situación que se vive en el Ayuntamiento de Candelario, que se ha visto agravada en el último mes y medio pero que viene produciéndose desde principios de la legislatura por las reiteradas ausencias de los dos concejales de la lista del Partido Popular.

Ahora queda en manos del PP designar a los candidatos que sustituirán a Francisco López y Jennifer Lázaro para que ocupen las actas como ediles a un año vista para las próximas elecciones. Hasta que el Partido Popular no mueva ficha, el Ayuntamiento de la villa no podrá tramitar con la Junta Electoral Central las acreditaciones de los nuevos concejales del PP y, por tanto, de momento no hay fecha para su toma de posesión en un pleno del Consistorio.